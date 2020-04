Número diário de mortes e novos casos de coronavírus sobem na Itália

ROMA (Reuters) - As mortes pela epidemia de Covid-19 na Itália aumentaram 619 no sábado, ante 570 no dia anterior, e o número de novos casos subiu para 4.694 contra 3.951.

O número diário de mortes foi o mais alto desde 6 de abril e o aumento de infecções foi o maior desde 4 de abril.

Depois de diminuir ante picos registrados no final de março, a contagem diária de mortes e infecções na Itália desacelerou, mas não está caindo acentuadamente, como era esperado pelos italianos que estão em isolamento há um mês.

O número total de mortos desde o surgimento do surto em 21 de fevereiro subiu para 19.468, disse a Agência de Proteção Civil, em nível semelhante ao patamar dos Estados Unidos, o outro país mais atingido em termos de números absolutos.

O número de casos confirmados oficialmente subiu para 152.271, o terceiro maior número global atrás dos Estados Unidos e da Espanha.

Havia 3.381 pessoas em terapia intensiva neste sábado, contra 3.497 na sexta-feira, um oitavo declínio diário consecutivo.

Dos infectados originalmente, 32.534 foram declarados recuperados contra 30.455 no dia anterior.

