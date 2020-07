OMS registra aumento diário recorde em casos de coronavírus

(Reuters) - A Organização Mundial da Saúde informou aumento recorde nos casos globais de coronavírus neste domingo, com o total subindo em 230.370 em 24 horas.

Os maiores aumentos aconteceram nos Estados Unidos, Brasil, Índia e África do Sul, de acordo com o relatório diário. O recorde anterior da OMS para novos casos foi de 228.102 em 10 de julho. As mortes permanecem estáveis em cerca de 5 mil por dia.

Os casos globais de coronavírus estavam se aproximando de 13 milhões no domingo, de acordo com contagem da Reuters, em meio à disseminação da doença que já matou mais de 565 mil pessoas em sete meses.

Por Lisa Shumaker