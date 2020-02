"Todos cenários estão sobre a mesa" no surto do coronavírus na China, diz chefe da OMS

Diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus 11/02/2020 REUTERS/Denis Balibouse

GENEBRA (Reuters) - Os últimos dados fornecidos pela China sobre pessoas infectadas com o coronavírus indicam um declínio em novos casos, mas “todos os cenários ainda estão sobre a mesa” em termos da evolução da epidemia, informou a Organização Mundial da Saúde nesta segunda-feira.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, disse em uma entrevista coletiva em Genebra que o relatório detalhado da China sobre mais de 44.000 casos confirmados forneceu informações sobre a faixa etária das infecções, gravidade da doença e taxas de mortalidade.

O dr. Mike Ryan, chefe do programa de emergências da OMS, questionado se o surto era uma pandemia, disse: “A questão real é se estamos vendo uma transmissão eficiente em comunidade fora da China e, no momento, não estamos observando isso.”

A especialista da OMS dra. Sylvie Briand disse que está trabalhando em estreita colaboração com as autoridades japonesas e o médico-chefe do navio Diamond Princess, atracado em Yokohama, sobre as infecções e a retirada de passageiros, acrescentando que “nosso foco está no nosso objetivo de saúde pública de conter o vírus e não conter as pessoas”.

Reportagem de Stephanie Nebehay