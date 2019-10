Arábia Saudita quer avaliar Aramco em US$2 tri em IPO

Logo da Saudi Aramco em capacete de trabalhador 12/10/2019 REUTERS/Maxim Shemetov

RIAD/LONDRES/DUBAI (Reuters) - A Arábia Saudita está preparando uma enorme operação para a listagem da petrolífera estatal Saudi Aramco em Riad, confiando no crédito fácil para investidores de varejo e pressionando magnatas locais para que invistam na operação, com uma meta de avaliar a companhia em 2 trilhões de dólares.

A maior empresa de petróleo do mundo pode anunciar na próxima semana planos de colocar no mercado uma fatia de entre 1% e 2% da empresa no mercado local (Tadawul) antes de uma possível listagem internacional, uma iniciativa que é central para os planos do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman de diversificar a economia do país.

Se levantar mais de 25 bilhões de dólares, a oferta inicial de ações (IPO) seria a maior do mundo, ultrapassando a do Alibaba em 2014.

Para capitalizar o interesse local, a Aramco pode aproveitar novas regras de mercado que permitem a emissores flexibilidade para vender mais ações para investidores de varejo, provavelmente excedendo os usuais 10% vistos em IPOs recentes, disseram duas fontes em bancos e uma fonte jurídica.

Um comitê do governo tem se encontrado nos últimos meses com dezenas de sauditas ricos para assegurar acordos de pré-venda, disseram dois banqueiros e um potencial investidor.

Uma fonte disse que essas discussões têm buscado incentivar investidores para que repatriem recursos mantidos no exterior.

A Aramco recusou-se a comentar, enquanto o escritório de imprensa do governo saudita não respondeu a um pedido de comentário.

“Listar primeiro na bolsa de Riad é uma grande oportunidade para a Aramco acessar primeiro o tipo de investidores que poderia ficar mais entusiasmado com a oferta pública”, disse a presidente da Transversal Consulting, Ellen R. Wald, que escreveu o livro “Saudi Inc.”.

“Entre o entusiasmo nacional dos sauditas pela empresa e o incentivo do governo para investimento na Aramco, Tadawul deve dar à Aramco a melhor oportunidade para avaliar a companhia a valores mais elevados.”

Por Marwa Rashad Hadeel Al Sayegh e Saeed Azhar no Golfo e Tom Arnold em Londres