Acionistas da IRB Resseguros levantam R$7,4 bi em oferta de ações

SÃO PAULO (Reuters) - A resseguradora IRB Brasil Resseguros estabeleceu preço de ação em 88 reais em uma oferta secundária fechada na noite de quinta-feira, informou a companhia nesta sexta-feira em fato relevante.

O governo brasileiro e a BB Seguros, ambos acionistas do IRB, levantaram cerca de 7,4 bilhões de reais com a oferta, como parte de um plano mais abrangente do presidente Jair Bolsonaro de vender ativos.

A Reuters publicou a informação, com fontes com conhecimento do assunto, mais cedo.

A BB Seguros é uma subsidiária da BB Seguridade, que por sua vez pertence ao Banco do Brasil.

Por Carolina Mandl e Tatiana Bautzer