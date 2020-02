Usiminas tem lucro menor no 4º tri, ações recuam

SÃO PAULO (Reuters) - A produtora de aço plano Usiminas teve lucro líquido de quarto trimestre acima do esperado pelo mercado, apoiada em recorde nas vendas de minério de ferro, mas suas ações estavam entre as maiores quedas do Ibovespa diante de fraqueza nas operações de siderurgia.

A empresa também se mostrou bastante cautelosa em teleconferência com analistas, com executivos evitando mencionar valores de reajustes já acertados no preço do aço vendido à indústria automotiva e fazer projeções sobre o valor da liga no mercado interno nos próximos meses.

A empresa reajustou preços de aço para cima junto a montadoras norte-americanas e europeias que operam no país, e está negociando com o restante do setor aumentos no mesmo patamar, disse o vice-presidente comercial da Usiminas, Miguel Homes Camejo, citando mudanças recentes na política de divulgação da empresa como motivo para não mencionar valores.

“Os indicadores internacionais de preços mostram tendência positiva nos últimos dois, três meses, mas com o coronavírus essa tendência ficou um pouco menor, mas ainda está acima do final do ano passado”, disse Camejo.

Às 12h47, a ação da Usiminas cedia 4,6%, entre as principais baixas do Ibovespa, que mostrava desvalorização de 1%.

“Os resultados da Usiminas refletem o ambiente lento de crescimento visto no quarto trimestre e uma sazonabilidade desfavorável”, afirmaram analistas do Safra. “Se a companhia conseguir implementar aumentos de preços no mercado doméstico neste e no próximo trimestre e houver sinais de que a atividade econômica esteja efetivamente se recuperando no Brasil, os números da Usiminas poderão mostrar uma rápida melhora”.

Ainda sobre as perspectivas para este ano, o presidente da companhia, Sergio Leite, citou sinais de melhora no mercado imobiliário e setor automotivo ainda mostrando crescimento de vendas. Porém, ele comentou que o plano para uma nova linha de galvanização na usina de Ipatinga (MG) “ainda não tem previsão”.

Em outubro, os executivos da empresa citaram que deveria levar mais 12 meses para a empresa decidir se levará adiante um projeto de instalação da nova linha.

O vice-presidente financeiro, Alberto Ono, comentou que a Usiminas deve ter queda de custos no primeiro trimestre, mas que a volatilidade do câmbio e dos preços do minério de ferro tornam mais difícil a visibilidade nos próximos trimestres.

Ele não deu estimativa sobre quanto o custo pode recuar nos três primeiros meses do ano em relação aos três últimos de 2019, quando o custo do produto vendido da Usiminas subiu 6% sobre o terceiro trimestre e 17% na comparação anual.

BALANÇO

A Usiminas teve lucro líquido de 268 milhões de reais entre outubro e dezembro, ante prejuízo de 139 milhões de reais no terceiro trimestre, mas o lucro foi 33% menor que um ano antes.

Analistas, em média, estimavam lucro de cerca de 52 milhões de reais para a Usiminas, segundo dados da Refinitiv.

A companhia informou que estima para 2020 investimento de 1 bilhão de reais, alta de cerca de 45% sobre o aplicado em 2019 e mais que o dobro em relação aos 463 milhões de 2018, em meio aos preparativos para reforma geral de alto forno em Ipatinga (MG) e sinais de retomada da economia.

O desempenho operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) no trimestre subiu 22% sem ajustes, para 447 milhões de reais. A expectativa de analistas era de 387 milhões. Com ajustes, a linha marcou queda de 44% ante o quarto trimestre de 2018, a 468 milhões de reais.

A Usiminas teve queda de 2% nas vendas de aço nas comparações trimestral e anual e a margem Ebitda ajustada da operação caiu de 25,1% reportados no quarto trimestre de 2018 para 6% nos três últimos meses do ano passado.

Mas as vendas de minério de ferro saltaram 65% sobre o quarto trimestre de 2018 e subiram 2% ante trimestre anterior, para 2,5 milhões de toneladas. A margem ajustada no segmento foi de 36,4%, ante 12% na comparação anual.

A companhia teve resultado financeiro positivo de 154,4 milhões de reais, abaixo dos 637,8 milhões de um ano antes.

Ono disse que a Usiminas deve receber neste ano 306 milhões de reais da Eletrobras referente a uma dívida que já transitou pela justiça. Outra parte ainda não decidida pela justiça, calculada pela Usiminas em 1,2 bilhão de reais, pode chegar aos cofres da empresa em alguns anos, disse o executivo.

O indicador dívida líquida sobre Ebitda da Usiminas encerrou o ano em 1,6 vez, estável em relação a 2018 e abaixo do nível de 1,7 vez do terceiro trimestre.

A estimativa da empresa para a despesa financeira líquida neste ano é de 272 milhões de reais, após 946,7 milhões em 2019.

