Tribunal permite la adopción a un hombre gay en sentencia histórica en Singapur

Un acto en favor de los derechos de la comunidad LGBT en el parque Hong Lim, en Singapur, el 28 de junio de 2014. REUTERS / Edgar Su / Files

SINGAPUR (Reuters) - Un tribunal superior de Singapur permitió el lunes a un médico homosexual adoptar a su hijo biológico, una sentencia histórica en la conservadora ciudad-estado que se produce casi un año después de que su petición inicial fuera rechazada.

La decisión revoca una resolución de 2017 en la que un tribunal dijo que el hombre no podía adoptar al niño porque nació mediante gestación subrogada en Estados Unidos con la fertilización in vitro, un procedimiento que no está disponible para las parejas no casadas en Singapur.

El dictamen llega en un contexto de impulso popular para revisar una ley de la era colonial de Singapur según la cual el sexo consentido entre hombres conlleva una pena máxima de dos años en la cárcel, después de la derogación de una ley similar en la India este año.

El hombre, que mantiene una relación homosexual con su pareja, pagó 200.000 dólares para que una mujer gestara a su hijo mediante fertilización in vitro en Estados Unidos después de que supiera que era poco probable que pudiera adoptar en Singapur al ser gay.

El tribunal de distrito que inicialmente rechazó la solicitud en diciembre de 2017 dijo que el hombre había intentado entrar “por la puerta trasera del sistema cuando la puerta principal estaba firmemente cerrada”.

Información de John Geddie; traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid