Sony toma el control de todo el capital de su filial financiera por 3.700 millones de dólares

TOKIO, 19 may (Reuters) - Sony Corp convertirá su brazo financiero, Sony Financial Holdings Inc, en una filial participada al 100% tras una oferta de compra por valor de unos 400.000 millones de yenes (3.720 millones de dólares), dijo el martes el gigante japonés de la electrónica y el entretenimiento.

El acuerdo permitirá a Sony fortalecer su presencia en el campo de la tecnología financiera para competir con grandes empresas de tecnología globales como Alibaba Group Holding Ltd y Apple Inc.

También se enmarca en la estrategia del consejero delegado Kenichiro Yoshida de hacer más estables los flujos de ingresos tras la profunda renovación de su predecesor, que desplazó el enfoque de Sony desde la electrónica de consumo, un negocio de bajo margen de rentabilidad, hacia los contenidos de entretenimiento y negocios basados en suscripciones.

La operación es el mayor movimiento estratégico de Sony bajo el mando de Yoshida desde la adquisición por 2.300 millones de dólares de EMI Music Publishing, anunciada poco después de que el ejecutivo tomara el timón en 2018.

Sony tiene actualmente el 65% de Sony Financial y planea ofrecer unos 2.600 yenes por cada acción restante de la filial, lo que supone una prima de alrededor del 26% sobre el precio de cierre del lunes, en 2.064 yenes.

Sony Financial, una fuente de ingresos estable y constante para Sony, tiene negocios de banca, seguros de vida y no vida, tarjetas de crédito y servicios de salud en Japón con alrededor de 11.000 empleados. El total de activos se situó en 14,5 billones de yenes a finales del año pasado.

La empresa aportó un beneficio operativo de 129.600 millones de yenes en el ejercicio fiscal que terminó en marzo, es decir, alrededor del 15% del grupo Sony.

El plan, adelantado el martes por el diario Nikkei Business Daily, hizo saltar un 17% las acciones de Sony Financial hasta los 2.412 yenes, antes de que se suspendiese su negociación. Las acciones de Sony Corp subieron un 3,3%, mientras que el mercado japonés avanzó un 1,5%.

($1 = 107,4 yenes)

