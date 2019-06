BTG Pactual vê decisão do STF como salvaguarda para Petrobras desinvestir e reitera compra

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas do BTG Pactual avaliaram que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de dispensar aval prévio do Congresso Nacional para a venda do controle acionário de subsidiárias de estatais representa uma importante salvaguarda para a continuidade do programa de desinvestimento da Petrobras.

Thiago Duarte e equipe reforçaram que o programa de venda de ativos da petroleira de controle estatal é um dos principais pilares para a sua visão positiva para as ações da companhia, particularmente a redução do custo de capital via menor alavancagem e percepção de risco.

Em relatório a clientes, os analistas também chamaram a atenção para a maior qualidade na alocação de capital, pois abre caminho para a Petrobras concluir a venda da TAG e começar novos desinvestimentos de ativos.

O ministro do STF Edson Fachin liberou na quinta-feira a venda da Transportadora Associada de Gás (TAG), da Petrobras, a um consórcio integrado pela elétrica francesa Engie, pouco após o plenário da corte ter determinado que a alienação do controle acionário de subsidiárias de estatais não precisa de um aval do Congresso Nacional.

“A recente turbulência política global levou os preços do petróleo a cair mais de 15% desde o final de abril, limitando uma potencial recuperação do preço das ações, mas vemos isso como um bom ponto de partida para o que parece ser um risco limitado”, afirmaram no documento.

As preferenciais da Petrobras fecharam a 26,28 reais na quinta-feira, enquanto os papéis ordinários encerraram a 29,06 reais.

Por Paula Arend Laier