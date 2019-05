Amazon, interesada en comprar Boost a T-Mobile y Sprint

(Reuters) - Amazon está interesado en comprar el servicio inalámbrico de telefonía móvil de prepago Boots Mobile, perteneciente a los operadores T-Mobile US Inc y Sprint Corp, dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto el jueves.

La multinacional norteamericana se estaría planteando comprar Boost -una de las marcas de prepago de Sprint- principalmente porque le permitiría utilizar la nueva red inalámbrica de T-Mobile durante al menos seis años, dijo una de las fuentes.

El nombre de New T-Mobile es el que utilizan T-Mobile y Sprint para hacer referencia a la nueva entidad que resultaría de su posible fusión.

Amazon también estaría interesada en cualquier espectro inalámbrico que pudiera ser cedido, señaló la fuente.

Amazon rechazó hacer comentarios al respecto. T-Mobile y Sprint no respondieron inmediatamente a una petición de comentario.

No quedó especialmente claro cuál es la motivación que empuja el mayor minorista online de Estados Unidos querría la red inalámbrica y el espectro.

Amazon ya cuenta con experiencia ofreciendo llamadas telefónicas a través de su producto Echo Connect, que utiliza e servicio de telefonía fija y permite que el altavoz que se activa por voz, Alexa haga llamadas.

Amazon, que comenzó su negocio vendiendo libros, tiene a sus espaldas un largo historial de búsqueda de nuevas formas de hacer negocio. Ha hecho programas de televisión originales para Amazon Prime, es una de las cuatro empresas tecnológicas junto con Alphabet Inc, Apple Inc y Facebook Inc, y es el proveedor líder de servicios en la nube.

T-Mobile y Sprint ya se habían comprometido en el pasado a vender Boost como una de las medidas que reducirían su participación de mercado en el negocio inalámbrico de prepago para obtener la aprobación regulatoria para su fusión de 26.000 millones de dólares.

Los operadores también están considerando ceder el espectro inalámbrico o las ondas aéreas que transportan datos con el fin de impulsar la fusión.

El Departamento de Justicia de EE.UU. tendría que examinar al comprador de un activo cedido para garantizar que permanezca viable y que, así, se preserve la competencia. La fusión, de ser aprobada, dejaría a Estados Unidos con tres operadores de telefonía móvil inalámbricos en lugar de cuatro.

Algunos defensores de los consumidores han expresado su preocupación de que la fusión provoque una subida de los precios para los usuarios inalámbricos y han pedido un operador adicional.

Los analistas de Cowen estimaron este mes que Boost tendría entre 7 y 8 millones de clientes y que una transacción podría alcanzar el valor de 4.500 millones de dólares en caso de que el acuerdo incluyera el espectro inalámbrico o las ondas aéreas que transportan datos e instalaciones.

Sprint no ha revelado el número de clientes de Boost.

