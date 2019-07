Barry atinge Louisiana e enfraquece para tempestade tropical

NOVA ORLEANS (Reuters) - O furacão Barry enfraqueceu para uma tempestade tropical quando atingiu a costa de Louisiana nESTE sábado, depois de uma mudança para o oeste que parecia ter poupado Nova Orleans das enchentes maciças temidas no início desta semana.

Nova Orleans, Louisiana, EUA. 13/07/2019. REUTERS/Jonathan Bachman

O Centro Nacional de Furacões dos EUA, que classificou Barry como o primeiro furacão do Atlântico de 2019 apenas algumas horas antes, disse que a tempestade chegou à costa perto da Intracoastal City com ventos máximos sustentados que caíram para 70 milhas por hora (115 km/h).

Um enfraquecimento adicional para uma depressão tropical era esperado no domingo, quando Barry deve se mover para o interior, segundo o NHC.

A ameaça de grandes enchentes do rio Mississippi, historicamente alto, parece ter passado, mas a tempestade ainda pode trazer inundações perigosas e tempestades às regiões costeiras a sudoeste de Nova Orleans e a Baton Rouge e Lafayette devido à sua natureza “desequilibrada” e velocidade lenta.

“A chuva continua a ser o principal perigo, ainda estamos olhando para 10 a 15 polegadas de chuva com a possibilidade de maiores quantidades isoladas”, disse o governador da Louisiana, John Bel Edwards, em entrevista coletiva. “Faltas de energia serão significativas, na verdade elas já são significativas em algumas áreas do Estado.”

O rio Mississippi subiu na sexta-feira à noite em Nova Orleans a pouco menos de 17 pés (5,18 metros), , de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional dos EUA, muito abaixo da previsão inicial de 20 pés, o que seria próprio do nível dos diques.

O rio deve chegar de novo a 17 pés na segunda-feira, por causa das esperadas chuvas.

A água passou por cima de um “dique traseiro” na Paróquia de Plaquemines, ao sul de Nova Orleans, em Myrtle Grove, um empreendimento de casas sobre palafitas, com lanchas que ficam no canal, mas isso era esperado, disseram as autoridades.

“Podemos dizer agora que os rios certamente não cobrirão os diques em qualquer lugar do Mississippi”, disse Edwards.

O presidente norte-americano, Donald Trump, decretou estado de emergência na Louisiana na sexta-feira, liberando assistência contra desastres se necessário.

Autoridades pediram que os cidadãos de Nova Orleans protejam suas casas e estoquem mantimentos. Alguns moradores, contudo, optaram por deixar a cidade, e autoridades turísticas reportaram um abrupto êxodo dos visitantes durante a sexta-feira.

As retiradas obrigatórias foram ordenadas em áreas costeiras periféricas além da proteção de diques nas paróquias vizinhas de Plaquemines e Jefferson.

O aeroporto de Nova Orleans disse no Twitter que todos os voos de ida e volta no sábado foram cancelados.

“Neste momento, a maioria das companhias aéreas ainda planeja retomar as operações normais amanhã, contanto que o tempo permita”, afirmou.

KATRINA

Barry foi visto como um teste de defesa contra as inundações reforçadas desde o furacão Katrina, que deixou grande parte de Nova Orleans submersa e matou cerca de 1.800 pessoas em 2005.

A rede de água e esgoto da cidade, que opera as bombas projetadas para purgar ruas e os escoadouros de excesso de água, estava esperando entre 6 e 12 polegadas de chuva, abaixo de 20 polegadas ou mais em algumas previsões anteriores.

Bombas da cidade podem lidar com a remoção de cerca de meia polegada de chuva por hora.

“O que importa agora é o quão rápido vem”, disse Richard Rainey, porta-voz da agência.

“Enquanto o movimento da tempestade para o oeste é um sinal promissor de que o impacto de Barry em Nova Orleans pode ser menor do que o previsto, não estamos baixando a guarda”, disse.

Em toda a cidade, os motoristas estacionavam carros nas faixas medianas levantadas das estradas, esperando que a elevação extra os protegesse de danos causados ​​pelas inundações. Os sacos de areia estavam empilhados diante de hotéis, lojas e outros negócios ao longo da Canal Street.

O gabinete do xerife disse que dezenas de presos mantidos sob acusações menores foram liberados para dar espaço a quase 70 detentos transferidos de uma prisão temporária para o centro de detenção principal, que foi construído para resistir a um grande furacão.

Reportagem de Collin Eaton e Kathy Finn; reportagem adicional de Gabriella Borter em Nova York e Rich McKay em Atlanta