Furacão Dorian cresce em intensidade e atinge Bahamas; partes da Flórida são evacuadas

TITUSVILLE, Flórida (Reuters) - O furacão Dorian ganhou intensidade e tornou-se a mais forte tempestade a atingir o noroeste das Bahamas pelos registros modernos, com expectativa de que fique nas ilhas por até dois dias, causando chuvas torrenciais, elevadas ondas e ventos, enquanto partes da Flórida também foram evacuadas.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC) disse que o Dorian superou o Abaco ao se tornar uma tempestade de categoria 5 neste domingo, com ventos máximos sustentados de 285 km por hora e rajadas de mais de 322 km/h.

Embora alguns moradores tenham ido para Nassau e outros lugares dias atrás, entre 200 e 300 pessoas estão enfrentando a tempestade em Great Guana Cay, onde a energia já foi cortada e os meteorologistas preveem até 61 cm de chuva e tempestades.

“Outro dia, o primeiro-ministro saiu e disse que todos em Abaco deveriam sair”, disse o morador Tom Creenan por telefone. “Mas não há para onde ir.”

“Este é o furacão mais forte já registrado nas Bahamas”, disse Creenan. “Eu cresci na Flórida, então já passei pelo Andrew.”

O furacão Andrew atingiu o leste da Flórida em 1992 como uma tempestade de categoria 5, destruindo a cidade de Homestead.

Depois de percorrer as Bahamas, o Dorian deve se dirigir para o noroeste em direção à Flórida, com o NHC, com sede em Miami, elevando seu alerta neste domingo para partes da costa leste do estado devido à tempestade tropical.

Com esses avisos e a tempestade se intensificando, os municípios vizinhos de Palm Beach e Martin exigiram a evacuação obrigatória de alguns moradores, incluindo aqueles em residências móveis, ilhas-barreira e áreas baixas. Outros municípios da costa anunciaram evacuações voluntárias.

Embora não haja expectativa de que o Dorian atinja a Flórida, o NHC alertou os moradores para que fiquem alertas e disse que “um desembarque na Flórida ainda é uma possibilidade”.

As comunidades mais ao norte da Geórgia e da Carolina do Sul aumentaram os níveis de alerta no sábado, com os moradores enchendo sacos de areia enquanto as autoridades testavam a infraestrutura e os furacões.

Embora o Dorian possa poupar os Estados Unidos de um impacto direto, o NHC alertou que a tempestade, categoria 5 na Escala de Vento Saffir-Simpson, de cinco etapas, pode impactar milhões da Flórida às Carolinas do Norte e do Sul com fortes ventos e ondas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou neste domingo que a tempestade provavelmente afetaria da costa leste da Flórida à Carolina do Norte.

“Está parecendo um dos maiores furacões de todos os tempos”, escreveu ele no Twitter.

A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA) está transferindo alimentos, água e geradores para o sudeste dos Estados Unidos, disse o administrador interino Peter Gaynor.

“Quando se trata de resposta, estamos mais do que prontos para lidar com qualquer coisa que o Dorian nos entregue este ano, ou qualquer outra tempestade que possa ocorrer nesta temporada”, disse ele à CNN.

A maioria dos turistas que planejava deixar as Bahamas saiu antes do aeroporto principal fechar na sexta à noite.

Jeffrey Simmons, vice-diretor do departamento de meteorologia das Bahamas, disse que o Dorian causará períodos prolongados de grandes ondas e tempestades ao longo da costa norte de Grand Bahama e da costa norte e leste de Abaco.

Os possíveis danos às Bahamas causados pelo Dorian podem ser exacerbados pelo fato de que seu movimento para o oeste deve desacelerar, mantendo-o sobre as ilhas por mais tempo e “prolongando seus efeitos catastróficos”, informou o NHC no domingo.

O primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis, pediu aos moradores de Abaco e Grand Bahamas que se dirigissem à ilha principal para escapar da tempestade, que definiu como “devastadora e perigosa”.

“Quero que você se lembre: casas, moradias, estruturas podem ser substituídas. Vidas não podem ser substituídas”, disse ele em entrevista coletiva no sábado, acrescentando que 73.000 pessoas e 21.000 casas estão em risco com a tempestade.

Enquanto isso, uma nova tempestade tropical se formou a sudoeste do México e deve se tornar um furacão na segunda-feira. A tempestade tropical Juliette está a 735 km de Manzanillo, no México, com ventos máximos sustentados de 75 km/h, disse o NHC no domingo.

Por Gabriella Borter em Titusville; reportagem adicional de Peter Szekely em Nova York e Zachary Fagenson em Jacksonsville