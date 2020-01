Milhares de tailandeses participam de corrida contra o governo; grupo rival responde

(Reuters) - Milhares de tailandeses participaram de uma corrida de rua na capital, neste domingo, no que pareceu ser a maior demonstração de dissidência contra o governo do primeiro-ministro Prayuth Chan-ochoa, embora o premiê também tenha reunido uma grande demonstração de apoio em um evento rival.

A polícia estimou que mais de 12.745 corredores e apoiadores se reuniram antes do nascer do sol em um parque de Bangcoc, vestindo roupas de atleta e tênis coloridos, para participar do evento “Corra contra a Ditadura”.

Alguns gritaram frases como “Vá embora, Prayuth!” ou “Vida longa à democracia!”, enquanto corriam o trajeto de 2,6 quilômetros, em meio às forças de segurança. Muitos também fizeram a saudação com três dedos de resistência à autoridade.

“Eu quero que as coisas melhorem”, disse o morador de Bangcoc Waraporn Waralak, de 45 anos, após completar sua corrida. “Quero que Prayuth vá embora”.

O governo tailandês é comandado por Prayuth, de 65 anos, após uma eleição em março de 2019 que a oposição disse ter sido manipulada a favor do partido pró-Exército.

“É a maior reunião de pessoas desde o golpe”, disse Anusorn Unno, diretor de sociologia e antropologia na Universidade de Thammasat, em Bangcoc, acrescentando que a natureza inofensiva da atividade levou a uma maior participação do que o normal.