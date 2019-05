El verdadero "Rey y yo", la historia del famoso ancestro del nuevo monarca tailandés

BANGKOK, 3 mayo (Reuters) - Las elaboradas ceremonias de coronación del rey Maha Vajiralongkorn de este fin de semana en Tailandia están impregnadas de historia y son una muestra al mundo de la rica cultura budista del reino.

Estatua del Rey Mongkut de Tailandia cerca del Gran Palacio de Bangkok. 3 de mayo de 2019. REUTERS/Navesh Chitrakar

Sin embargo, para muchos en Occidente, la monarquía tailandesa todavía sigue estando asociada a otro rey, el personaje interpretado por Yul Brynner en el musical de Hollywood de 1956 “The King and I” (“El Rey y Yo”).

La película está prohibida en Tailandia debido a que su representación del rey Mongkut, el tatarabuelo del rey actual, se considera irrespetuosa y falsa.

En el filme, el rey, interpretado por Brynner, fue retratado como un monarca malhumorado, vano, ignorante y misógino que se suavizó gracias a la influencia de la valiente institutriz inglesa de sus hijos, que interpretó Deborah Kerr.

De hecho, el rey Mongkut, quien reinó de 1851 hasta su muerte en 1868, es visto por muchos historiadores como un reformista para su época.

El rey, también conocido como Rama IV, tenía 47 años cuando asumió el trono después de la muerte de su hermanastro.

Había pasado 27 años como monje budista y fundó una secta reformista budista que aún se practica en Tailandia.

Fue durante este tiempo que estudió idiomas extranjeros como inglés y latín, al igual que matemáticas y astronomía occidental a través de conversaciones con misioneros cristianos y libros.

Como rey, Mongkut llevó adelante una serie de reformas sociales y educativas como medidas para mejorar los derechos de las mujeres y modernizar el Ejército.

Su pasión por aprender lo llevó a contratar a una mujer inglesa llamada Anna Leonowens en la década de 1860, como tutora de algunas de sus 32 esposas y concubinas y de sus 82 hijos.

Los relatos contemporáneos de Leonowens sobre su experiencia, “The English Governess at the Siamese Court”, se convirtieron casi un siglo después en la base de la novela de ficción de Margart Landon “Anna and the King of Siam”, que inspiró un musical de Rodgers y Hammerstein en Broadway y una película de Hollywood.

