Presidenta de Taiwán visitirá EEUU este mes, lo que provoca el enojo de China

TAIPEI (Reuters) - La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, pasará cuatro noches en Estados Unidos en julio mientras visita a aliados diplomáticos en el Caribe, dijo el lunes su gobierno, lo que enfureció a China, que instó a Washington a no permitir la visita.

China sostiene que Taiwán, que tiene su propio gobierno, es simplemente una provincia china que no tiene derecho a relaciones de Estado a Estado, y considera que es el asunto más sensible e importante en sus vínculos con Estados Unidos, que no tiene lazos formales con Taipei, pero es su principal apoyo diplomático y proveedor de armas.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Miguel Tsao, dijo que Tsai pasará dos noches de ida y dos de vuelta en Estados Unidos durante su viaje a San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Haití del 11 al 22 de julio.

Los detalles del tramo estadounidense del viaje aún se estaban resolviendo, agregó.

La Agencia Central de Noticias de Taiwán dijo que se esperaba que Tsai esté en Nueva York y Denver.

La estadía de Tsai en Estados Unidos será inusualmente larga, ya que normalmente pasa solo una noche en paradas de tránsito. Una portavoz del Departamento de Estado dijo que no ha habido cambios en la política de Estados Unidos de reconocer “una China”.

En Pekín, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, dijo que China exhorta a Estados Unidos a “no permitir el tránsito de Tsai Ing-wen y manejar de manera prudente y apropiada los temas relacionados con Taiwán, para evitar dañar las relaciones chino-estadounidenses”.

