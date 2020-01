Helicóptero cai em Taiwan e deixa ao menos 8 mortos, incluindo comandante das Forças Armadas

Equipes de resgate vasculham destroços de helicópeto que fez pouso forçado em área de montanha perto de Taipé 02/01/2020 Corpo de Bombeiros de Yilan/Divulgação via REUTERS

TAIPÉ (Reuters) - O comandante das Forças Armadas de Taiwan estava entre as oito pessoas mortas, nesta quinta-feira, após a queda de um helicóptero em uma região de montanhas próxima a Taipé, informou o Ministério da Defesa.

A parte principal da aeronave foi encontrada com as hélices quebradas em uma floresta ao norte envolta por névoa, enquanto dezenas de equipes de resgate vasculhavam os destroços em busca de sobreviventes, mostraram imagens divulgadas pelas autoridades de emergência.

As causas do acidente, na sequência de um pouso forçado, são desconhecidas, disseram as Forças Armadas em comunicado, acrescentando que o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, general da Aeronáutica Shen Yi-ming, estava entre os mortos e que cinco das 13 pessoas a bordo sobreviveram.

Shen, que assumiu o cargo em julho, foi o general de mais alta patente a morrer em serviço, disse a presidente Tsai Ing-wen, afirmando que pediu ao Ministério da Defesa para abrir uma investigação sobre o caso.

“Precisamos encontrar a causa para o incidente”, disse ela a repórteres na região nordeste de Yilan, para onde o helicóptero se dirigia após decolar da capital Taipei.

“Mais importante, precisamos garantir a estabilidade de nossas Forças Armadas e da defesa nacional”.

O Ministério da Defesa informou que havia enviado uma equipe de resgate após autoridades da aviação perderem o contato com o helicóptero Black Hawk por volta das 8h07, horário local.

“Oito de nossos colegas morreram”, disse um porta-voz das Forças Armadas em uma coletiva de imprensa televisionada.

As pessoas a bordo seguiam viagem para visitar soldados na região.