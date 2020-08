Takeda venderá a Blackstone su unidad de salud, valorada en 2.290 mln de dólares

FOTO DE ARCHIVO: El logo de Takeda Pharmaceutical Co's en la sede de la empresa en Tokio, Japón. 2 de julio de 2018. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

TOKIO, 24 ago (Reuters) - El grupo farmacéutico japonés Takeda Pharmaceutical Co informó el lunes de que ha llegado a un acuerdo para vender su negocio de atención sanitaria al fondo de inversión estadounidense Blackstone Group. Takeda Consumer Healthcare Company, que produce medicamentos y productos de salud sin prescripción médica, denominados OTC en inglés, está valorada en 242.000 millones de yenes (2.290 millones de dólares) y el precio de venta se determinará después de calcular su deuda y otros factores, dijo la compañía nipona. La mayor empresa farmacéutica de Japón ha estado reduciendosus activos OTC en todo el mundo, ya que busca reenfocar su negocio y reducir la deuda tras adquirir, por 59.000 millones de dólares, de la empresa Shire. Blackstone estuvo entre los últimos licitadores de la unidad OTC de la compañía japonesa, informó Reuters en junio, junto con Bain Capital, CVC Capital Partners y Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd.

($1 = 105.8300 yen)

Información de Junko Fujita y Chris Gallagher; editado por David Goodman; traducción de Jorge Martínez