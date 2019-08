Explosão de caminhão-tanque na Tanzânia deixa pelo menos 60 mortos

DAR ES SALAAM (Reuters) - Um caminhão-tanque explodiu no leste da Tanzânia no sábado, matando pelo menos 60 pessoas, à medida que as chamas se espalhavam por uma multidão que se juntou para retirar combustível, disseram autoridades.

Vídeos que circulavam nas mídias sociais mostravam os corpos carbonizados de dezenas de jovens e motos queimadas. Em imagens de antes da explosão, uma grande multidão retirava o combustível em latas amarelas.

“O incêndio foi enorme e foi um desafio para resgatar vítimas. Eu já vi cerca de 65 a 70 pessoas sendo resgatadas porque o incêndio estava se espalhando rapidamente pela área do acidente”, disse à Reuters Daniel Ngogo.

“A situação é muito ruim. Muitas pessoas morreram, mesmo quem não estava roubando combustível, porque este é um lugar movimentado.”

Depois do acidente, um homem segurava o rosto entre as mãos enquanto observava uma enorme nuvem de fumaça preta.

“As pessoas começaram a correr e eu caí, todos tentaram escapar, mas já era tarde demais”, disse Hasani Oligenes, um morador local, com corpos retorcidos e motos empilhadas atrás dele.

O porta-voz do governo Hassan Abbasi disse que pelo menos 60 pessoas morreram e 70 ficaram feridas na explosão, que ocorreu em Morogoro, uma cidade a cerca de 200 quilômetros a oeste da capital comercial Dar es Salaam.

O governo estava ajudando a coordenar a operação de resgate “para garantir que enterremos os corpos... os parentes identificam os corpos de seus entes queridos e os feridos recebam tratamento adequado”, acrescentou ele, em declarações transmitidas ao vivo por um canal de TV estatal.

Por Nuzulack Dausen e Fumbuka Ng'wanakilala