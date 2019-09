Apple anuncia preço de serviço de streaming, mostra novo iPhone e outros dispositivos

CUPERTINO, Estados Unidos (Reuters) - A Apple revelou nesta terça-feira que seu serviço de streaming de TV será lançado em 1 de novembro e custará 4,99 dólares por mês, enquanto a gigante da tecnologia atinge um ponto de virada no qual se concentra tanto em serviços como hardware e software.

CEO da Apple, Tim Cook, apresenta o novo iPhone 11 Pro em evento da empresa em Cupertino, Califórnia (EUA) 10/09/2019 REUTERS/Stephen Lam

A Apple TV+ estará disponível em 100 países e os compradores de iPhones, iPads ou Macs receberão um ano grátis de serviço de streaming, anunciou a empresa.

A Apple também revelou que o iPhone 11 virá com duas câmeras traseiras, incluindo uma lente ultra grande angular e custará a partir de 699 dólares. O iPhone 11 Pro terá três câmeras na parte traseira.

A empresa está em um “modo de espera” sem novidades significativas na categoria até lançar telefones 5G com velocidades de dados móveis mais rápidas no próximo ano, disseram analistas.

Enquanto o iPhone ainda representa mais da metade das vendas da Apple, o evento desta terça-feira pode tirá-lo do palco depois de uma década sob os holofotes.

A nova estratégia, que a Apple indicou em março, ocorre em meio à queda nas vendas do iPhone nos últimos dois trimestres fiscais e com investidores focados no potencial de crescimento dos novos serviços da companhia.

“Esta é a primeira vez que vemos a estratégia da Apple em todas as três partes do negócio”, disse Ben Bajarin, analista da Creative Strategies.

A Apple também revelou atualizações para o Apple Watch e o iPad.

O Apple Watch Series 5 terá uma tela sempre ligada, uma bateria de 18 horas e será capaz de fazer chamadas internacionais de emergência em mais de 150 países. O dispositivo custará a partir de 399 dólares e estará disponível para encomendas a partir desta terça-feira e nas lojas da marca em 20 de setembro. O Apple Watch Series 3 custará a partir de 199 dólares.

A Apple disse que a sétima geração do iPad custará a partir de 329 dólares e também estará disponível para encomendas a partir desta terça-feira, mas nas lojas em 30 de setembro.

A companhia também anunciou que seu serviço de videogame, o Apple Arcade, será uma aba na App Store e estará disponível a partir de 19 de setembro e custará 4,99 dólares por mês, com um teste gratuito de um mês.