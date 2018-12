Facebook diz que acesso de empresas a dados pessoais foram concedidos com permissão dos usuários

Pessoas utilizam celulares diante de projeção do logo do Facebook em foto ilustrativa 26/07/2018

(Reuters) - O Facebook afirmou que não deu a empresas acesso a dados pessoais sem permissão dos usuários, depois que o jornal New York Times relatou nesta terça-feira que a rede social concedeu a algumas grandes empresas de tecnologia maior acesso a dados de usuários.

Citando documentos de 2017, o jornal disse que o Facebook permitiu ao mecanismo de busca Bing, da Microsoft, ver os nomes de praticamente todos os amigos de usuários na rede social sem o seu consentimento.

“Nenhuma dessas parcerias ou recursos concedeu às empresas acesso a informações sem a permissão dos usuários, nem violaram nosso acordo de 2012 com a Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos (FTC, na sigla em inglês)”, disse Konstantinos Papamiltiadis, diretor de plataformas de desenvolvedores e programas do Facebook, no site da empresa.

Segundo o New York Times, o Facebook também deu a empresas como Netflix e Spotify a capacidade de ler mensagens privadas dos usuários e permitiu que a Amazon acessasse nomes e informações de contato de usuários através de seus amigos.

O Facebook afirmou que o que fez foi ajudar os usuários a acessarem suas contas no Facebook ou recursos específicos em dispositivos e plataformas desenvolvidos por outras empresas como Apple, Amazon, Blackberry e Yahoo, conhecidos como parceiros de integração.

Segundo a empresa, esses parceiros têm acesso a mensagens, mas os usuários “tiveram que fazer login explicitamente no Facebook primeiro” antes de usar o recurso de mensagens de um parceiro.

O Facebook afirmou que encerou quase todas essas parcerias nos últimos meses, exceto Apple e Amazon.

No início deste mês, um parlamentar britânico divulgou documentos revelando que o Facebook ofereceu a algumas empresas, incluindo Netflix e Airbnb, acesso a dados sobre os amigos dos usuários que a rede social não havia disponibilizado para a maioria dos outros aplicativos em 2015.

Por Philip George