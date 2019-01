Zuckerberg planeja integrar WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger, diz NYT

Ícones do WhatsApp e do Facebook Messenger em um iPhone 27/03/2017 REUTERS/Phil Noble

(Reuters) - O presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, planeja unificar a infraestrutura de mensagens dos serviços WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger e incorporar criptografia de ponta a ponta em todos os aplicativos, de acordo com o jornal New York Times nesta sexta-feira.

Os três serviços de mensagem, no entanto, continuarão como aplicativos independentes, disse o jornal, citando quatro pessoas envolvidas no projeto.

A empresa ainda está nos estágios iniciais do trabalho e planeja concluí-lo até o final deste ano ou no início de 2020, segundo a reportagem.

O Facebook não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

Após as mudanças, um usuário do Facebook, por exemplo, poderá enviar uma mensagem criptografada para alguém que tenha apenas uma conta no WhatsApp, de acordo com o jornal.

A criptografia de ponta a ponta protege as mensagens de serem visualizadas por qualquer pessoa que não sejam os participantes da conversa.

Reportagem de Munsif Vengattil, em Bengaluru