Huawei abrirá nova fábrica no Brasil em impulso de rede 5G, diz governador de SP

30/03/2019 REUTERS/Dado Ruvic/Illustration - RC176F913250

SÃO PAULO (Reuters) - A Huawei planeja construir uma fábrica de 800 milhões de dólares no estado de São Paulo ao longo dos próximos três anos, disse o governador, à medida que a gigante de telecomunicações chinesa continua a expandir sua presença na América Latina para o descontentamento das autoridades norte-americanas.

Em uma gravação de áudio de uma coletiva de imprensa na China, o governador de São Paulo, João Doria, acompanhado de executivos da Huawei, disse que a empresa está se preparando para construir a fábrica para participar do primeiro leilão do espectro 5G no Brasil, programado para março de 2020.

A Huawei já possui uma fábrica em São Paulo, que emprega 2 mil pessoas diretamente, disse Doria. A Huawei decidirá a localização da próxima fábrica nos próximos meses, com o investimento de 800 milhões de dólares previsto para um período de três anos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu aos governos de todo o mundo que evitem a Huawei, argumentando que seu equipamento pode ser vulnerável à espionagem clandestina chinesa. Até agora, poucos ouviram os alertas.

Trump levantou a questão sobre a Huawei durante uma visita do presidente brasileiro Jair Bolsonaro à Casa Branca em março. Mas o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, disse em junho que o Brasil não tem planos de proibir a Huawei de participar de sua rede 5G, dizendo que o governo confia na empresa e que o país precisa de tecnologia.

Por Eduardo Simões