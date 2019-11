Picape elétrica da Tesla inova com design futurista

(Reuters) - A Tesla anunciou na quinta-feira sua picape elétrica com uma carroceria angular futurista em cinza metálico que lembra um veículo blindado e mirando no centro do lucro das montadoras de Detroit.

Presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, com nova picape da empresa. 21/11/2019 Tesla/via REUTERS

Custando a partir de 39.900 dólares, o “Cybertruck” da Tesla custa menos do que o inicialmente sinalizado, mas seu design polarizador pode limitar as vendas em um segmento popular simbólico de um estilo de vida norte-americano robusto e prático.

Em um evento de lançamento em Los Angeles, o presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, disse que outras versões custarão 49.900 e 69.900 dólares, sendo a mais cara com bateria capaz de percorrer mais de 800 quilômetros. Em comparação, o alcance máximo atual de um carro da Tesla é de cerca de 600 quilômetros, no caso do sedã Model S.

A produção está prevista para começar no final de 2021.

Feito de aço inoxidável ultra-duro, que Musk alegou ser à prova de balas, o corpo geométrico da picape de quatro portas e seis lugares foi colocado em cima de grandes pneus. Suas janelas coloridas são feitas de vidro blindado, enquanto uma única faixa de luz branca envolve a frente do veículo, substituindo os faróis.

“As picapes são as mesmas há muito tempo, há uns 100 anos”, disse ele, enquanto uma plateia de fãs de Tesla vibrava com uma apresentação de slides que mostrava designs de picapes ao longo das décadas. “Precisamos de algo diferente.”

A afirmação de Musk de que o exterior do Cybertruck “não arranha e amassa” parece ter se confirmado depois que a carroceria foi atingida por uma marreta.

Mas, em um episódio que disparou muitas piadas online, as janelas de vidro blindadas da picape racharam como teias de aranha quando bolas de metal foram jogadas contra elas. “Espaço para melhorias”, disse Musk, embora tenha notado que o vidro não quebrou completamente.

O veículo marca a primeira incursão da Tesla, cujo sedã Model 3 é o carro elétrico mais vendido no mundo, no segmento de picapes, um mercado dominado pela F-150, da Ford Motor, junto com os modelos da General Motors e da Fiat Chrysler.

Mas analistas disseram que seu design significa que o Cybertruck provavelmente não se tornará mais do que um produto de nicho e, como tal, teria pouco impacto na sustentabilidade da Tesla, como Musk divulgou em sua apresentação.

“Parece que é uma picape para (Musk) e seus amigos no Vale do Silício, não necessariamente para o Joe, o encanador que precisa do veículo para administrar seu negócio”, disse Jessica Caldwell, analista da consultoria automotiva Edmunds.

Alguns analistas disseram estar preocupados com a possibilidade da Tesla não conseguir entregar o preço-base prometido para o Cybertruck, uma vez que será fabricado com o mesmo aço inoxidável a ser usado no foguete SpaceX Starship e que dificultar manutenção dos custos de produção.

Ford e GM também estão se preparando para desafiar a Tesla mais diretamente com novas ofertas, como o SUV elétrico Ford Mustang Mach E, além de picapes elétricas.

A empresa de pesquisa de mercado IHS Markit estima que o segmento de picapes elétricas - modelos de médio e grande porte - representará cerca de 75 mil vendas em 2026, em comparação com os esperados 3 milhões de picapes leves em geral. O veículo da Tesla não faz parte dessa estimativa.