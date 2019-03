EXCLUSIVA-EEUU empuja al propietario chino de Grindr a vender la aplicación de citas

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre usa un teléfono inteligente en el distrito financiero de Canary Wharf de Londres, Reino Unido, el 28 de septiembre de 2018. REUTERS / Russell Boyce / File Photo

(Reuters) - La compañía china Beijing Kunlun Tech Co Ltd quiere vender Grindr LLC, la popular aplicación de citas gay que posee desde 2016, después de que una comisión de seguridad nacional de EEUU planteara interrogantes sobre el control de la plataforma, según personas cercanas al proceso.

La Comisión de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés) informó a Kunlun de que su control de Grindr, que tiene su sede en West Hollywood, California, constituye un riesgo para la seguridad nacional, según dijeron las dos fuentes.

No ha sido posible establecer las preocupaciones específicas de la CFIUS y si se hizo algún intento para mitigarlas. Estados Unidos está vigilando cada vez con más atención a los desarrolladores de aplicaciones para valorar la seguridad de los datos personales que manejan, especialmente si parte de ellos involucra a personal militar o de inteligencia de Estados Unidos.

Kunlun había dicho en agosto pasado que se estaba preparando para sacar a bolsa a Grindr. Como resultado de la intervención de la CFIUS, Kunlun ha cambiado su estrategia, optando por un proceso de subasta para vender Grindr directamente, dado que la salida a bolsa habría mantenido a Grindr bajo el control de Kunlun durante un período de tiempo más prolongado, dijeron las fuentes.

Grindr ha contratado al banco de inversiones Cowen Inc para gestionar el proceso de venta y ha pedido muestras de interés a firmas de inversión estadounidenses, así como a los competidores de Grindr, según las fuentes.

Las fuentes pidieron no ser identificadas ya que se trata de un asunto confidencial.

Representantes de Kunlun no respondieron a las solicitudes de comentarios de esta agencia. Grindr y Cowen no quisieron hacer comentarios. Un portavoz del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que preside la CFIUS, dijo que la comisión no hace comentarios públicos sobre casos individuales.

Grindr, que se describe a sí misma como la aplicación de redes sociales más grande del mundo para “gay, bisexuales, transexuales y ‘queer’”, tenía 27 millones de usuarios en 2017. La compañía recopila información personal enviada por sus usuarios, incluida la ubicación de la persona, mensajes y, en algunos incluso hasta el estado VIH de alguien, según su política de privacidad.

Información de Carl O'Donnell, Liana B. Baker y Echo Wang en Nueva York; traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid