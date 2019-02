Samsung anuncia teléfono Galaxy Fold con aplicaciones de Facebook, Google

Foto del miércoles de una empleada de Samsung acomodando los Galaxy S10e, S10, S10+ y el Galaxy S10 5G en un evento para la prensa en Londres. Feb 20, 2019. REUTERS/Henry Nicholls

SAN FRANCISCO (Reuters) - Samsung Electronics Co Ltd dijo el miércoles que lanzará un teléfono inteligente plegable en abril, con aplicaciones especialmente adaptadas de Facebook Inc y Alphabet Inc que fueron diseñadas para el nuevo dispositivo.

El Galaxy Fold costará 1.980 dólares y se pondrá a la venta el 26 de abril, dijeron los ejecutivos de Samsung en un evento en San Francisco.

El dispositivo tendrá una pantalla de 4,6 pulgadas cuando esté plegada y una pantalla de 7,3 pulgadas cuando esté desplegada.

Samsung dijo que trabajó con Facebook, Google y Microsoft Corp para crear versiones especiales de sus aplicaciones populares para adaptarse a la nueva pantalla.

El dispositivo “abre nuevos caminos porque responde a los escépticos que dijeron que ya se ha hecho todo lo posible”, dijo DJ Koh, director ejecutivo de Samsung Electronics, en el evento.

“Estamos aquí para demostrar que están equivocados”.

El dispositivo podría ayudar a Samsung, el fabricante de teléfonos móviles más grande del mundo, a competir contra rivales como Apple Inc y Huawei Technologies Co Ltd de China, que venden teléfonos inteligentes de primera calidad.

Si bien Huawei ganó participación en el mercado el año pasado, toda la industria experimentó una caída en las ventas totales de unidades a medida que la economía china mostraba problemas hacia el final del año.

Samsung dijo que había desarrollado nuevos procesos de fabricación para que la bisagra y la pantalla flexible del teléfono toleraran la apertura y el cierre cientos de miles de veces.

Por Stephen Nellis; Editado en español por Juana Casas