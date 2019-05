López Obrador promete que Estado dará internet a todos los mexicanos

Foto de archivo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, observa durante una reunión con líderes de la industria y miembros de su gabinete para discutir la política de la nueva administración sobre el salario mínimo en el Palacio Nacional en Ciudad de México, 17 de diciembre de 2018. REUTERS/Edgard Garrido

CIUDAD DE MÉXICO, 11 mayo (Reuters) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el sábado que el Estado llevaría internet a zonas remotas del país y que los actuales concesionarios deberían “hacerse a un lado” si no pueden hacer el trabajo.

En un discurso ante cientos de simpatizantes en el poblado de Jesús María, en el estado occidental Nayarit, el mandatario aseguró que las compañías no estaban llevando internet a las áreas más remotas porque sólo estaban interesadas en su rentabilidad.

“Como a las empresas no les resulta rentable, no dan el servicio en los pueblos apartados. Nada más hay telefonía celular e internet en las ciudades o en las cabeceras de los municipios. Sale uno de aquí, de Jesús María, y ya no hay comunicación. Ni subiéndose a los cerros encuentra uno la señal”, dijo.

“¿Qué les vamos a decir, con mucho respeto, a las empresas que han tenido las concesiones y que no han comunicado al país? Háganse a un lado porque ahora el Gobierno va a tener su empresa para comunicar con internet a todos los mexicanos”, agregó.

López Obrador, conocido por su acrónimo AMLO y quien se ha comprometido a garantizar que todo el país tenga internet, no dio detalles sobre sus planes, y no se pudo contactar de inmediato a un portavoz de la presidencia para que comentara.

Desde que asumió el cargo en diciembre, AMLO ha tratado de otorgarle un papel más importante al Estado en la economía, lo que ha generado nerviosismo entre los empresarios.

América Móvil, la compañía controlada por el magnate Carlos Slim, ha dominado el mercado de telefonía e internet en México. Sus principales competidores son la española Telefónica y la estadounidense AT&T.

Un portavoz de América Móvil no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En México, 74.3 millones de personas mayores de seis años -o el 65.8% de la población- usan internet, según cifras oficiales. Y el 52.9% de los hogares mexicanos tienen acceso a internet fijo o móvil.

Reporte de Diego Oré; Reporte adicional de Dave Graham