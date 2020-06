Subirán a internet una gran parte de archivos de grabaciones históricas del "Show de Ed Sullivan"

12 jun (Reuters) - Un tesoro con actuaciones en televisión de The Supremes, The Jackson 5, The Beach Boys y otros en “El Show de Ed Sullivan” estará a disposición de todo el mundo a partir del viernes, gracias a un acuerdo para llevar el archivo del programa a la transmisión en línea.

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de Paul McCartney en un concierto con su banda en la carpa del Teatro Ed Sullivan en Broadway, Nueva York, EEUU. 15 de julio de 2009. REUTERS/Mike Segar

Universal Music Enterprises (UMe), una unidad de Vivendi Universal Music Group, compró los derechos digitales globales del programa de espectáculos y ofrecerá actuaciones de larga duración para verlas en el canal de YouTube “The Ed Sullivan Show” y en EdSullivan.com.

El programa de Sullivan se emitió los domingos por la noche por la cadena CBS desde 1948 a 1971. El anfitrión recibió a artistas consagrados y emergentes, comediantes, atletas, bailarines y otros. Sullivan, que fue reportero y columnista de un periódico antes de convertirse en pionero de la televisión, murió en 1974.

En el pasado, sólo se podían ver en línea breves clips de algunas actuaciones a través de los canales oficiales, junto con videos no autorizados de baja resolución.

UMe dijo que publicaría miles de actuaciones de alta resolución del catálogo de “Ed Sullivan” en los próximos tres años, con al menos un nuevo video publicado diariamente.

El primer lote incluye a The Supremes, The Beach Boys, Marvin Gaye, James Brown y Neil Diamond.

La aparición en el espectáculo de Sullivan impulsó las carreras de muchos artistas, desde bandas de rock ‘n’ roll hasta estrellas del country y grupos del sello Motown. Las Supremes se presentaron 16 veces.

En los primeros días del grupo, “todos los discos que habíamos sacado no eran éxitos”, dijo la cantante de The Supremes Mary Wilson en una entrevista. “Una vez que fuimos ambiciosas y estuvimos en ‘The Ed Sullivan Show’, supe que lo habíamos logrado”.

Los Beatles dieron su primera actuación en directo en la televisión estadounidense en el escenario de Sullivan en Nueva York en febrero de 1964, atrayendo a una audiencia televisiva estadounidense entonces récord de 73 millones de personas.

Otros actos musicales memorables fueron Elvis Presley, The Rolling Stones y The Doors.

UMe obtuvo la licencia de los derechos digitales globales de la serie de SOFA Entertainment Inc, la empresa formada por el documentalista Andrew Solt cuando compró los derechos de la biblioteca del programa en 1990.

