"For All Mankind" imagina una realidad paralela en serie de TV de Apple

LOS ANGELES, EEUU, 28 oct (Reuters) - Un mundo donde Neil Armstrong no fue el primer hombre en la Luna y la Unión Soviética ganó la carrera espacial, esa es la premisa de “For All Mankind”, una de las primeras series de televisión originales de Apple Inc.

Es el punto de partida para una historia alternativa con efectos en cadena para asuntos que van desde los derechos de las mujeres y el medioambiente hasta la guerra de Vietnam.

“La competencia con la Unión Soviética se centra en el espacio, Estados Unidos deja antes Vietnam para dedicar más recursos al programa espacial”, dijo el productor ejecutivo, Ronald D. Moore, quien también creó la serie.

“La sociedad cambia, y en el camino la política y la historia cambian llevando a Estados Unidos y al mundo por un camino más positivo y optimista”, agregó.

“For All Mankind”, que se estrenará el viernes en Apple TV+, muestra un mundo en que las mujeres, incluidas las negras, se convierten en astronautas y motores del cambio social décadas antes de que lo que ha pasado en el mundo real, la Unión Soviética nunca invade Afganistán y miles de millones más de dólares se invierten en tecnología.

“La investigación sobre tecnología solar y de baterías comienza a promover la energía limpia décadas antes de que fuera algo real en Estados Unidos. La industria de los combustibles fósiles comienza a colapsar, por lo que el cambio climático es un problema menos apremiante”, dijo Moore.

Apple está lanzando Apple TV+ en más de 100 mercados por un precio inicial de 5 dólares al mes con ocho programas originales, que incluyen “The Morning Show”, un drama televisivo detrás de escena y la serie de ciencia ficción “See”.

Sin embargo, su catálogo inicial palidece al lado del Netflix Inc, Amazon Studios y el servicio de transmisión Disney+ de Walt Disney Co, que se estrenará el 15 de noviembre.

La serie dramática de 10 episodios es tan ambiciosa como global, con un elenco diverso y también una fuerte historia de migración, de una niña mexicana y su padre que cruzan la frontera de Estados Unidos y se convierten en parte de la NASA.

“Nos convertimos en una parte valiosa de la sociedad como inmigrantes en lugar de ser simplemente una molestia o tomar el trabajo de otra persona. En este programa, estamos tratando de dar un mensaje optimista para que los inmigrantes no sean tratados como ciudadanos de segunda clase”, dijo Arturo del Puerto, quien interpreta al papá mexicano Octavio Rosales.

