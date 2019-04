Personajes favoritos de "Game of Thrones" enfrentan la muerte en próximo episodio

(Reuters) - El episodio de “Game of Thrones” de este domingo podría traer muertes, muchas muertes.

IMAGEN DE ARCHIVO. El actor Alfie Allen, que interpreta a Theon Greyjoy en la serie "Game of Thrones", asiste a la premiere de la octava temporada de la serie en el Radio City Music Hall de Nueva York. 3 de abril 2019. REUTERS/Caitlin Ochs/

La serie de fantasía de HBO, una adaptación de las novelas “A Song of Ice and Fire” de George R.R. Martin, está acercándose rápidamente al final en su octava temporada, con sólo cuatro episodios antes de que termine uno de los programas más exitosos de la historia del canal de cable.

Con el final llegará la resolución del conflicto clave de la serie, entre los que viven en su sociedad de fantasía medieval y un Ejército liderado por el Rey de la Noche, una criatura humanoide de ojos azules hecha de desechos helados en el extremo norte que tiene la capacidad de criar y controlar a los muertos.

Muertes impactantes e inesperadas han sido una marca registrada de “Game of Thrones” durante varias temporadas, comenzando con el fallecimiento del principal personaje de la primera entrega, Eddard Stark, señor del castillo de la localidad ficticia de Winterfell.

El personaje era interpretado por Sean Bean, Boromir en “El Señor de los Anillos”, quien participó activamente en la promoción de la serie cuando se lanzó en 2011.

Otros personajes tuvieron finales inesperados en las temporadas siguientes, a menudo de formas espantosas, como la “Boda Roja” de la tercera temporada, que mostró la masacre de la esposa y uno de los hijos de Eddard Stark, además de numerosos aliados en la que se suponía era una fiesta de celebración.

El personaje principal Jon Snow fue apuñalado hasta la muerte al final de la quinta temporada pero fue revivido en la sexta, en uno de los momentos más comentados del programa.

Pero la frecuencia de muertes que ha mantenido inquietos a los espectadores ha disminuido en las últimas temporadas y la mayoría han sobrevivido.

Es probable que eso cambie con el episodio de este domingo, el tercero de seis en esta temporada. En sitios web de juegos y en páginas de mensajes sobre “Game of Thrones”, los grupos han especulado sobre qué personajes morirán esta semana.

“Va a ser un baño de sangre, pero nos va a encantar. Esa es una de las razones por las que amamos ‘Game of Thrones’”, dijo Susan Miller, editora jefa de Watchers on the Wall, uno de los blogs más conocidos del programa.

Reporte de David Gaffen. Editado en español por Lucila Sigal