Globos de Oro dejan a "Handmaid's Tale" y "Atlanta" fuera de competencia a mejor serie de TV

LOS ÁNGELES (Reuters) - Los electores de los Globos de Oro de Hollywood dejaron el jueves fuera de las principales nominaciones a las mejores series de televisión a ganadoras anteriores como “The Handmaid’s Tale” y “Atlanta”, favoreciendo a otras recién llegadas.

El drama familiar de NBC “This is Us” y la temporada final del thriller político de Netflix Inc “House of Cards” también quedaron fuera de la lista de nominados elaborada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés) para los premios que se entregarán el 6 de enero.

Fueron desplazados por el nominado sorpresa “Bodyguard”, un thriller británico de televisión levantado por Netflix, y “Homecoming”, de Amazon.com Inc, que cuenta con Julia Roberts en su primer papel protagónico de televisión.

Estos programas se enfrentarán a la historia de espionaje ruso “The Americans”, a la serie criminal de misterio “Killing Eve” y a “Pose”, sobre modelos transgénero en la década de 1980, en la categoría de mejor drama.

En la carrera por mejor comedia, la ganadora del año pasado “The Marvelous Mrs. Maisel” sobre un ama de casa de la década de 1950 devenida en comediante aparece en carrera junto con la comedia “The Good Place” y “Barry”, “Kidding” y “The Kominsky Method”, que están nominadas por primera vez.

Los canales de streaming y de cable han inundado a los televidentes con programación de alta calidad en los últimos años. Los votantes de los Globos de Oro hicieron nominaciones en 30 series y películas para televisión.

FX Networks, unidad de 21st Century Fox, logró la mayor cantidad de nominaciones con 10, seguida por HBO de AT&T Inc y Amazon’s Prime Video, con 9 cada una.

Aunque quedó fuera de la carrera a mejor serie dramática, “Handmaid’s Tale”, de Hulu, logró una nominación a actriz protagónica para Elisabeth Moss y para Yvonne Strahovski como actriz de reparto. La estrella de “Atlanta” Donald Glover fue nominada como actor protagónico en una comedia por la serie de FX.

La miniserie “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”, también de FX, encabezó el listado de las series con cuatro nominaciones.

Sacha Baron Cohen fue un nominado sorpresa por su provocativo programa de la cadena Showtime “Who Is America?”, que avergonzó a políticos estadounidense al engañarlos con un personaje falso interpretado por el comediante.

“Es un honor especial para mí ya que la HFPA está siempre entre los primeros en apreciar realmente mi sentido del humor siempre en desarrollo”, dijo.

La serie de HBO “Succession” fue una de las 14 que tuvieron una única nominación. Kieran Culkin fue nominado como mejor actor de reparto en un drama de televisión por su papel como el hijo privilegiado de un adinerado magnate de medios.

Entre las películas, el actor Ryan Gosling quedó fuera con su retrato del astronauta Neil Armstrong en “First Man”, al igual que Saoirse Ronan por “Mary Queen of Scots”.

Reporte de Lisa Richwine. Editado en español por Lucila Sigal