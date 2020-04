AT&T ofrecerá HBO Max gratis para algunos clientes tras su lanzamiento el 27 de mayo

Foto de archivo. Logo de HBO desplegado durante un evento de Apple en San Francisco, California, 9 de marzo de 2015. REUTERS/Robert Galbraith/

21 abr (Reuters) - AT&T Inc. anunció el martes que ofrecerá gratis para algunos clientes su servicio de ‘streaming’ HBO Max cuando se lance el 27 de mayo.

La aplicación HBO Max se cargará previamente en el decodificador de TV de AT&T. HBO Max también se incluirá con el plan AT&T Internet 1000, el internet para los hogares más rápido que proporciona la empresa, sin costo adicional, y en el paquete DirecTV Premier, entre otras formas de distribución. AT&T, dueña de DirecTV, dijo anteriormente a Reuters que espera llegar a 10 millones de clientes de AT&T que también son suscriptores de HBO en Estados Unidos sin cargo adicional.

HBO Max entrará a competir en un servicio de ‘streaming’ dominado por Netflix Inc y Prime Video de Amazon.com Inc. El servicio costará 15 dólares por mes para los clientes que no pertenecen a AT&T.

Reporte de Helen Coster. Editado en español por Rodrigo Charme