Servicio de "streaming" HBO Max estará disponible en dispositivos Apple el 27 de mayo

27 abr (Reuters) - HBO Max, el nuevo servicio de “streaming” de AT&T Inc., estará disponible en dispositivos Apple Inc. tras su lanzamiento el 27 de mayo, anunció la compañía el lunes.

Los clientes podrán acceder a HBO Max en los dispositivos iPhone, iPad y iPod touch, así como en Apple TV 4K y Apple TV HD. Los clientes con modelos de Apple TV de segunda y tercera generación podrán transmitir contenido de HBO Max desde su iPhone o iPad a su televisor con AirPlay.

Aquellos clientes que se suscribieron previamente a HBO a través de los canales de Apple TV podrán iniciar sesión y acceder a la aplicación HBO Max sin costo adicional, reveló la compañía. Los nuevos clientes de HBO Max podrán suscribirse directamente en la aplicación.

AT&T anunció anteriormente que HBO Max será gratuito para algunos clientes cuando se lance el servicio, que costará 15 dólares por mes para clientes externos a la empresa.

HBO Max entrará a competir en un mercado dominado por Netflix Inc; Disney+ de Walt Disney Co, y Prime Video de Amazon.com Inc.

Reporte de Helen Coster. Editado en español por Rodrigo Charme