Netflix tendrá un lanzamiento limitado en cines del filme "The Irishman" de Scorsese

(Reuters) - Netflix Inc informó el martes que lanzará el drama de la mafia de Martin Scorsese “The Irishman” en cines independientes el 1 de noviembre y lo ofrecerá en la plataforma de streaming 26 días después, sin tener un lanzamiento amplio en las salas para una película que ya suena para el Oscar.

El plan sigue a un estancamiento en las negociaciones entre Netflix y grandes cadenas de cines como AMC Entertainment Holdings Inc y Cineplex Inc, según The Hollywood Reporter.

Grandes cadenas de cine insisten en una ventana de 90 días hasta que una película pueda aparecer en otros sitios. Netflix quiere ofrecer sus filmes antes a los suscriptores.

El debate sobre si reducir la tradicional ventana de 90 días está creciendo mientras servicios de streaming como Netflix, Amazon.com Inc y Walt Disney Co transforman la manera en que la gente mira películas.

El lanzamiento limitado de Netflix en cines de “The Irishman” es similar al de “Roma”, que estuvo en las salas exclusivamente por 23 días y ganó tres Oscar.

El servicio de streaming recogió “The Irishman” de Paramount Pictures, de Viacom Inc’s, el estudio original de Scorsese, en 2017. La película, protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, está considerada una candidata a un premio de la Academia y tuvo una producción de 200 millones de dólares.

