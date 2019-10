¿Te apetece un atracón de series? Mala suerte, los nuevos servicios de streaming te harán esperar

LOS ANGELES, 28 oct (Reuters) - En 2013, Netflix Inc sacudió el mundo de la televisión al liberar de golpe 13 episodios de “House of Cards”, una iniciativa que ayudó a popularizar la transmisión de video por streaming y alimentó una cultura de atracones de series.

No obstante, Apple Inc, Walt Disney Co y AT&T Inc están rechazando en gran medida ese camino mientras preparan sus propias estrategias para enganchar al público que abrazó a Netflix.

Los ejecutivos de HBO Max de AT&T, un servicio de streaming que será presentado a los inversores el martes, planean estrenar un nuevo episodio de sus series originales por semana, dijo a Reuters Robert Greenblatt, presidente de WarnerMedia Entertainment y del negocio directo al consumidor de la compañía, volviendo a un patrón de televisión tradicional.

“Nos gusta la idea de que la gente mire semanalmente y espere con ansias el próximo episodio y hable sobre él”, dijo Greenblatt. “Los periódicos escriben sobre las historias. Hay una sensación de experiencia compartida”.

Crear expectativas en torno a una nueva serie será crucial en las próximas semanas y meses, ya que varias compañías competirán por enganchar clientes y mantenerlos pagando una tarifa mensual a largo plazo.

HBO Max podría hacer algunas excepciones, según una fuente familiarizada con la estrategia de la compañía, ya que podría publicar algunos episodios simultáneamente para avivar el interés inicial.

Por su parte, Apple estrenará el viernes su servicio de video de suscripción Apple TV+. Para “The Morning Show” y “See”, y la mayoría de series originales, la firma lanzará tres episodios al mismo tiempo, seguidos de uno a la semana.

Disney+, que comenzará sus emisiones el 12 de noviembre y estará enfocado para las familias, presentará episodios semanales para nuevas series como “The Mandalorian”, ambientada en el universo de “Star Wars”.

“ESPERA Y EXPERIENCIA”

Pedro Pascal, protagonista de “The Mandalorian”, dijo que cree que el enfoque de una vez por semana hará que ver el programa sea “más romántico y clásico”.

“Básicamente, puedes esperar y experimentar de una manera más colectiva, y eso hace que sea más un evento televisivo, algo que merece ser”, agregó el actor chileno.

“Un pequeño cortejo nunca hace daño a nadie”, agregó la coprotagonista Gina Carano.

No obstante, para algunos televidentes, tener que esperar una semana después de vivir un momento dramático de suspenso “parece algo de la vieja escuela”, dijo Brett Sappington, analista principal de Parks Associates.

“Para algunos consumidores, eso puede ser frustrante”, dijo. “Las expectativas son simplemente diferentes hoy”.

Aunque comenzó entre los espectadores más jóvenes, la visualización compulsiva de varios episodios ahora es común entre todos los grupos etarios, señaló Sappington.

También ha sido adoptado por audiencias de todo el mundo.

En encuestas realizadas por Ampere Analysis, el 69% de las personas en Estados Unidos afirmó ver con frecuencia varios episodios del mismo programa del tirón. El porcentaje fue del 66% en Reino Unido, 65% en Francia y 46% en Alemania.

ALZA EN EL DEBUT

Los éxitos pueden conseguirse con varias estrategias de lanzamiento, según datos de Parrot Analytics, que mide la demanda global de programación. Según halló, el interés por series que puedan consumirse de una sentada suele dispararse cuando debutan y luego disminuye, mientras que los programas lanzados semanalmente ven aumentar el interés con el tiempo. Ambos se nivelan transcurridas entre 10 a 12 semanas.

Por ejemplo, “Euphoria” de HBO, lanzó su primera entrega en junio, al mismo tiempo que Netflix liberó toda la temporada de “The Dark Crystal: Age of Resistance”.

Según Parrot Analytics, la demanda mundial de “Dark Crystal” alcanzó su punto máximo en la primera semana posterior a su estreno, mientras que “Euphoria” experimentó un aumento constante después de cada episodio. Alcanzó su punto más alto alrededor del octavo episodio final.

Ambos programas lograron su punto máximo con unas 18 millones de “expresiones de demanda” diarias, una combinación de audiencia, menciones en redes sociales e investigación en línea sobre los programas.

Incluso Netflix está experimentando con intervalos entre episodios. Para “Rhythm + Flow” lanzó cuatro entregas al principio, tres más una semana después y las tres últimas una semana más tarde.

En todo el mundo, Netflix distribuye alrededor de 35 programas una vez por semana, dijo el director de contenido, Ted Sarandos, en octubre durante la transmisión por Internet de las ganancias de la compañía. Si bien no publica cifras de audiencia para la mayoría de su programación, Sarandos dijo que los clientes de Netflix prefieren todos los episodios juntos.

“De hecho, logramos más visitas y, de forma acumulativa, más ruido en las redes sociales, más tuits, más actividad en las redes sociales, en torno a estos programas para el modelo todo en uno”, dijo Sarandos.

