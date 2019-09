"Big Three" e Murray são confirmados em nova Copa da ATP

MELBOURNE, Austrália (Reuters) - O “Big Three”, formado por Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, confirmou que jogará a nova Copa da ATP, uma ótima notícia para o evento de seleções no aquecimento para o Aberto da Austrália.

A ATP, entidade organizadora do circuito masculino, disse que todos os membros do top 10 e 27 integrantes do top 30 comprometeram-se a jogar o torneio de 15 milhões de dólares que será realizado em Brisbane, Perth e Sydney, entre 3 e 12 de janeiro de 2020.

“Ter os principais jogadores neste novo evento global é crítico, e a Copa da ATP parece pronta para iniciar a temporada da ATP em grande estilo em 2020”, disse o chefe da ATP, Chris Kermode, em um comunicado.

O ex-número 1 do mundo Andy Murray, voltando ao circuito após cirurgia no quadril, também está confirmado pelo Reino Unido, ao lado do compatriota Kyle Edmund.

Dezoito países classificaram-se para o torneio e há uma vaga automática à anfitriã Austrália. Outras cinco nações serão adicionadas no segundo prazo de inscrição, em 13 de novembro.

Os 24 países jogarão em seis grupos de quatro na fase de grupos, com os vencedores de cada chave e dois dos segundos melhores colocados de todos os grupo classificando-se às finais da Copa da ATP, em Sydney.

Cada confronto terá duas partidas de simples e uma de duplas.

Cinco jogadores são permitidos a cada nação, com suas classificações determinadas pelo ranking mundial após o prazo de novembro.

Por Ian Ransom