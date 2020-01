Djokovic lidera Sérvia em conquista da ATP Cup contra a Espanha

SYDNEY (Reuters) - Novak Djokovic ajudou a Sérvia a conquistar o título da primeira edição da competição de equipes ATP Cup, neste domingo, após derrotar seu rival de longa data Rafael Nadal, da Espanha, no duelo de simples e depois ter atuação fundamental na decisiva partida de duplas.

Com a final empatada em 1 a 1 após os jogos de simples, Djokovic fez dupla com o veterano Victor Troicki para vencer os espanhóis Pablo Carreño Busta e Feliciano López por 6-3 e 6-4, conquistando o título.

O tenista 16 vezes campeão de torneios do Grand Slam se mostrou uma influência positiva para o parceiro durante o duelo, especialmente quando a dupla sérvia ficou em desvantagem logo no início da partida.

Ele usou seu saque poderoso e devoluções firmes para colocar a Sérvia de volta no primeiro set e criou as condições para a dupla virar o jogo e conquistar a vitória, já na madrugada de segunda-feira no horário australiano.

Mais cedo, Djokovic vencera Nadal por 6-2 e 7-6(4), aumentando sua vantagem sobre o espanhol em quadra dura — superfície na qual Nadal não o vence desde 2013.

O ponto de honra da Espanha na final ficou por conta de Roberto Bautista Agut, que completou uma participação perfeita no torneio ao derrotar o sérvio Dusan Lajovic por 7-5 e 6-1.