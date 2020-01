Nadal classifica Espanha para final da ATP Cup contra Sérvia de Djokovic

SYDNEY (Reuters) - Rafael Nadal conquistou uma vitória de virada contra o australiano Alex De Minaur na ATP Cup em Sydney, neste sábado, classificando a Espanha para enfrentar a Sérvia liderada por Novak Djokovic na final do torneio.

O tenista número um do mundo foi surpreendido no início da partida pelo jovem adversário australiano, que quase conseguiu sair com a vitória, até que o espanhol se recuperou para vencer a partida em 4-6, 7-5 e 6-1.

Mais cedo, Roberto Bautista Agut fez uma partida quase perfeita para derrotar Nick Kyrgios por 6-1 e 6-4, o que deixou a Espanha com uma vantagem de 2 a 0 antes da partida final de duplas.

Na outra semifinal, Djokovic jogou um tênis bastante tático contra o russo Daniil Medvedev e conseguiu classificar a Sérvia para a decisão do título da primeira edição da competição.

O sérvio venceu por 6-1, 5-7 e 6-4 depois que conseguiu colocar o russo de 1,98m para correr pelos dois lados da quadra, forçando Medvedev a constantemente rebater a bola na corrida.

Dusan Lajovic levou a Sérvia a uma vantagem de 2 a 0 ao derrotar Karen Khachanov na outra partida de simples do duelo.