Gauff elimina a Venus Williams en inicio de Abierto Australia, Barty avanza

MELBOURNE, 20 ene (Reuters) - Coco Gauff brilló el lunes en su debut en el Abierto de Australia al eliminar a Venus Williams en un choque por la primera ronda, repitiendo su impresionante victoria sobre la siete veces campeona de torneos del Grand Slam en el inicio de Wimbledon el año pasado.

Foto del lunes de Cori Gauff celebrando tras vencer a Venus Williams en la primera ronda del Abierto de Australia. Ene 20, 2020 REUTERS/Hannah Mckay

La sensación estadounidense de 15 años, que es 24 años menor que Williams y la jugadora más joven en la competición, se impuso por 7-6 (7-5) y 6-3 en el Margaret Court Arena, su primera aparición en el cuadro principal como clasificada directa para un Grand Slam.

“Definitivamente estaba mucho más confiada esta vez”, dijo a los periodistas Gauff, que venció a Williams por 6-4 y 6-4 en Wimbledon tras superar las rondas de clasificación.

“Creo que me acostumbré a jugar en canchas grandes, así que el público (...) supongo que el público no me asustó tanto como la última vez”.

Gauff nació un año después de que Williams perdiera la final del Abierto de Australia de 2003 contra su hermana menor Serena. Creció idolatrando a las hermanas Williams, que suman 30 trofeos de Grand Slam entre las dos.

Por su parte, la número uno del mundo Ashley Barty tuvo un flojo inicio pero finalmente mostró su mejor imagen para derrotar por 5-7, 6-1 y 6-1 a Lesia Tsurenko.

La campeona del Abierto de Francia ganó su primer título de la WTA en su tierra natal en el Adelaide International el sábado, por lo que el público australiano confía en que sea la primera jugadora local en el primer Grand Slam del año desde Chris O’Neil en 1978.

La ucraniana Tsurenko la sorprendió al quedarse con el primer set tras quebrarle tres veces el servicio. Pero Barty recuperó el control del partido y se quedó con los otros dos parciales sin inconvenientes.

“Está todo bien”, dijo una sonriente Barty a la aliviada multitud de Rod Laver Arena después del partido.

En tanto, Caroline Wozniacki avanzó sin mayores complicaciones al superar por 6-1 y 6-3 a la estadounidense Kristie Ahn.

La danesa, que se impuso en algo menos de una hora y media de juego, se mostró aliviada tras la victoria. “Siempre es complicado (...) Hay muchas emociones, pero traté de mantenerlas bajo control y creo que lo hice muy bien hoy”, dijo a periodistas la jugadora de 29 años, que ganó su único trofeo de Grand Slam en 2018 en Melbourne Park.

