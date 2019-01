Djokovic vence a Tsonga en sets corridos y se mete en tercera ronda en Australia

(Reuters) - Once años después de vencer a Jo-Wilfried Tsonga para conquistar el primero de sus seis Abiertos de Australia en 2008, el serbio Novak Djokovic superó nuevamente al francés en Melbourne Park y accedió el jueves a la tercera ronda del torneo.

El tenista austriaco Dominic Thiem recibe atención médica durante su partido ante el australiano Alexei Popyrin en el Abierto de Australia, que se celebra en Melbourne Park, Melbourne, Australia. 17 enero 2019. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

El número uno del mundo superó a Tsonga por 6-3, 7-5 y 6-4 en el último partido del día jugado en el Rod Laver Arena y se medirá por un lugar en octavos de final al canadiense Denis Shapovalov.

Otro favorito que se metió en tercera ronda fue el alemán Alexander Zverev, quien venció por 7-6, 6-4, 5-7, 6-7 y 6-1 al francés Jeremi Chardy.

El tenista de 21 años, cuarto preclasificado en Melbourne, tuvo que trabajar duro para lograr la victoria en tres horas y 46 minutos de partido y sellar un duelo de tercera ronda ante el local Alex Bolt, quien derrotó al francés Gilles Simon, cabeza de serie 29, por 2-6, 6-4, 4-6, 7-6 y 6-4.

Más temprano, el austriaco Dominic Thiem se retiró del torneo debido a una enfermedad durante su enfrentamiento con el local Alexei Popyrin.

El séptimo preclasificado del primer Grand Slam del año se vio muy frustrado durante el partido e incluso rompió una de sus raquetas antes de retirarse cuando perdía por 7-5, 6-4 y 2-0.

“Me sentí muy mal durante el partido, obviamente”, dijo Thiem a periodistas. “Hoy comencé a sentir que me dolía todo el cuerpo y, en general, no me sentía bien (...) En el partido todo empeoró. Me dolía todo el cuerpo, me sentía débil y no tenía sentido continuar”.

Popyrin jugará ante el francés Lucas Pouille por un lugar en octavos de final.

En tanto, Milos Raonic se metió en la ronda de los 32 mejores al vencer por 6-7, 7-6, 7-6 y 7-6 al suizo Stan Wawrinka, campeón en Melbourne Park en 2014.

En uno de los mejores partidos de las primeras rondas del torneo, el espigado canadiense se impuso al suizo después de cuatro horas de juego y enfrentará por un lugar en octavos al francés Pierre-Hugues Herbert, quien derrotó al surcoreano Chung Hyeonal, sorpresivo semifinalista del evento el año pasado.

Otro favorito que avanzó en la jornada fue el japonés Kei Nishikori, quien sobrevivió a una segunda batalla a cinco sets y a 59 aces del croata Ivo Karlovic para meterse en la tercera ronda.

En un día de intenso calor en el Margaret Court Arena, el octavo cabeza de serie se impuso por 6-3, 7-6, 5-7, 5-7 y 7-6 a Karlovic, quien a los 39 años es el tenista más veterano que disputa la segunda ronda en Melbourne Park en más de 40 años. El nipón se medirá en tercera ronda al portugués Joao Sousa.

En otros partidos destacados del día, el argentino Leonardo Mayer cayó por 7-6, 6-3 y 7-6 ante el italiano Fabio Fognini, duodécimo cabeza de serie, y el croata Borna Coric, undécimo preclasificado, derrotó al húngaro Marton Fucsovics por 6-4, 6-3 y 6-4.

Reporte de Ian Ransom; editado en español por Rodrigo Charme