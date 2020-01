Pliskova y Halep avanzan a segunda ronda en Australia, Sharapova eliminada

MELBOURNE, 21 ene (Reuters) - La checa Karolina Pliskova, segunda preclasificada, derrotó el martes por 6-1 y 7-5 a Kristina Mladenovic para avanzar en el Abierto de Australia, en una jornada en la que la rumana Simona Halep superó un problema físico y también sigue en carrera en el torneo.

Foto del martes de la rumana Simona Halep reaccionando durante su victoria ante Jennifer Brady por la primera ronda del Abierto de Australia Ene 21, 2020. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Pliskova, semifinalista en Melbourne Park el año pasado, cerró el primer set sin problemas en 25 minutos, pero tuvo que trabajar un poco más en el segundo para quedarse con el triunfo.

“Creo que fue bastante bueno para ser el primer partido”, dijo Pliskova a periodistas. “El partido no fue fácil, así que fue una buena prueba para una primera ronda”.

En tanto, Halep tuvo un susto al sufrir un problema de muñeca, pero acabó imponiéndose por 7-6 (7-5) y 6-1 a la estadounidense Jennifer Brady para avanzar.

La cuarta preclasificada recibió asistencia médica tras caerse al cierre del primer set, pero después del partido dijo que no había nada de lo que preocuparse.

“Estoy un poco dolorida, pero no hay nada peligroso en este momento”, dijo Halep.

La caída fue un recuerdo del partido inaugural de Halep en 2018, cuando se dobló un tobillo antes de una seguidilla de triunfos que la llevaron a la final, donde cayó ante Caroline Wozniacki. “No sé por qué en la primera ronda siempre me caigo. Tal vez sea una buena señal. Esperemos que sea así”, bromeó.

Halep, dos veces campeona de torneos del Grand Slam y ex número uno del mundo, dijo que el partido fue una buena prueba de su estado físico.

“Sí, me sentí muy bien. No me sentí cansada, lo cual es una buena señal”, señaló.

Por su parte, la rusa Maria Sharapova se despidió del torneo con una derrota en sets corridos ante Donna Vekic y dijo que este podría ser su último partido en Melbourne Park.

“No sé lo que va a pasar en 12 meses”, sostuvo en rueda de prensa Sharapova tras la caída.

También pasaron a segunda ronda la rusa Svetlana Kuznetsova, la francesa Alize Cornet, la holandesa Kiki Bertens y la ucraniana Elina Svitolina.

Editado en español por Javier Leira