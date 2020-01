Halep y Pliskova avanzan a tercera ronda en Australia

23 ene (Reuters) - La tenista rumana Simona Halep, cuarta cabeza de serie, avanzó el jueves a la tercera ronda del Abierto de Australia con un triunfo por 6-2 y 6-4 ante la británica Harriet Dart en solo 77 minutos, en una jornada en la que también ganó la checa Karolina Pliskova.

Foto del jueves de la rumana Simona Halep en su partido ante la británica Harriet Dart por la segunda ronda del Abierto de Australia. Ene 23, 2020 REUTERS/Edgar Su

Bajo un fuerte viento en el Rod Laver Arena, Halep y Dart intercambiaron quiebres de servicio al comienzo del partido, pero paulatinamente la rumana, ex número uno del mundo, comenzó a controlar las acciones y ganó cuatro juegos seguidos antes de servir por el set.

La dos veces campeona de torneos del Grand Slam no pudo cerrar el partido cuando estaba 5-2 en el set final, pero poco después completó la tarea para sellar un enfrentamiento por un lugar en octavos de final ante la kazaja Yulia Putintseva.

“Estaba bastante bien, pero no sé qué pasó, perdí un poco el enfoque y ella comenzó a jugar libre (...) Pero estoy feliz de que pude aguantar ese último juego. Eso fue importante”, dijo Halep.

Más temprano, la checa Pliskova, segunda preclasificada y otra ex número uno del mundo, se metió en la ronda de las 32 mejores al derrotar a la alemana Laura Siegemund por 6-3 y 6-3.

Siegemund, que había ganado el único choque previo entre ambas en 2017, fue durante algunos pasajes del partido un problema para Pliskova, con una variedad de golpes y un gran juego en la red, pero finalmente no pudo ante el poderío de la checa desde el fondo de la cancha.

Pliskova perdía 1-3 en el primer set, pero rompió inmediatamente el servicio de la número 72 del mundo para retomar el control. La checa consiguió finalmente la victoria en una hora y 26 minutos y en tercera ronda enfrentará a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, preclasificada número 30.

“Me gusta Australia. Siempre juego bien aquí. Por supuesto, recién estoy en tercera ronda, pero ya he jugado muchos partidos, así que me siento segura. Me siento lo suficientemente bien como para continuar avanzando”, dijo Pliskova.

Otras favoritas que avanzaron el jueves en el primer Gran Slam del año fueron la ucraniana Elina Svitolina, quinta cabeza de serie, y la holandesa Kiki Bertens, novena preclasificada.

Svitolina se impuso por 6-2 y 7-6 (8-6) a la estadounidense Lauren Davis, mientras que Bertens venció a la australiana Arina Rodionova por 6-3 y 7-5.

Reporte de Rozanna Latiff. Editado en español por Rodrigo Charme