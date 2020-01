Halep y Kerber avanzan con paso firme en Australia; Pliskova es la última favorita en caer

MELBOURNE, 25 ene (Reuters) - La exnúmero uno mundial Simona Halep demostró ser demasiado fuerte para la kazaja Yulia Putintseva, a quien derrotó por 6-1 y 6-4 para pasar el sábado a la cuarta ronda del Abierto de Australia.

La tenista rumana Simona Halep golpea la pelota durante su partido de tercera ronda del Abierto de Australia ante la kazaja Yulia Putintseva en Melbourne Park, Melbourne, Australia. 25 enero 2020. REUTERS/Edgar Su

La rumana, cuarta cabeza de serie y que ya llegó a la final en Melbourne en 2018, rompió tres veces el servicio de su rival en el primer set y dos veces en el segundo.

Halep, que lideró el circuito de la WTA a final de año en 2017 y 2018, no perdió ni un solo set en su primera semana en Melbourne y mostró una gran agresividad ante Putintseva desde el comienzo del cotejo.

Sus duros golpes desde el fondo de la pista y su excelente cobertura de la cancha también quedaron de manifiesto en un encuentro en el que anotó 26 golpes ganadores.

El primer Grand Slam del año ha visto ya la salida temprana de sus tres campeonas previas -Serena Williams, Caroline Wozniacki y Naomi Osaka-, mientras que Karolina Pliskova, Belinda Bencic y Madison Keys son otras de las 10 mejores del ránking que no llegaron a la segunda semana.

“No me estoy centrando en otras. Sé que a este nivel todo puede pasar, por eso a veces me estreso y otras estoy relajada”, dijo. “Es solo un torneo y estoy segura de que se sorprenden cuando pierden las 10 mejores jugadoras, pero así es la vida y no podemos dar el 100% todos los días. Así que seguimos adelante y si sigo en el torneo es algo bueno”.

Por su parte, la checa Karolina Pliskova -número dos mundial- pagó su flojo desempeño en la pista y perdió una gran oportunidad de optar a su primer Grand Slam, al perder por 7-6(4) y 7-6(3) ante la rusa Anastasia Pavlyuchenkova.

“Creo que cometí muchos errores. Tal vez no muy grandes, pero sí muchos”, afirmó. “Creo especialmente que tuve muchos problemas con mi servicio, con un mal porcentaje y pocos aces”.

Lo cierto es que Pliskova cometió 29 errores no forzados frente a los 43 de Pavlyuchenkova, mientras que logró 6 saques directos por cinco de la rusa y solo fue peor marginalmente en con su primer servicio.

No obstante, Pavlyuchenkova tuvo cinco oportunidades más de break que Pliskova, incluidos seis en un maratoniano segundo juego del partido que duró casi 18 minutos. La rusa aprovechó dos de los 15 puntos de rotura de servicio de que dispuso, suficientes para forzar dos tiebreaks.

En otros partidos de la jornada, la sexta preclasificada, la suiza Belinda Bencic, cayó por 6-0 y 6-1 ante la estonia Anett Kontaveit, mientras que la alemana Angelique Kerber derrotó a la italiana Camila Giorgi por 6-2, 6-7(4) y 6-3.

