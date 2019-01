Pliskova jugará semifinal con Osaka tras épica remontada ante Serena Williams en Australia

La tenista estadounidense Serena Williams grita durante su partido ante la checa Karolina Pliskova en cuartos de final del Anierto de Australia en Melbourne Park, Melbourne, Australia. 23 enero 2019. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

MELBOURNE (Reuters) - Serena Williams desperdició cuatro pelotas de partido y una ventaja de 5-1 en el set decisivo, permitiendo a Karolina Pliskova una remontada histórica para vencer a la estadounidense por 6-4 4-6 7-5 en los cuartos de final del Abierto de Australia el miércoles.

Williams, que intentaba igualar el récord de 24 títulos de Grand Slam de Margaret Court, también salvó dos puntos de partido en el último juego, pero lanzó la pelota a la red en el tercero, dando la victoria a la checa ante los sorprendidos espectadores que abarrotaban el Rod Laver Arena.

Las esperanzas de Williams, de 37 años, de levantar su primer gran trofeo tras ser madre en 2017 se vieron frustradas una vez más, tras perder también en las finales de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos el año pasado.

A pesar de su decepción, la estadounidense se tomó con filosofía la derrota y prometió intentarlo de nuevo en el Abierto de Francia.

“Solo llevo jugando 10 meses, pero espero ganar y si no puedo, es decepcionante. Prefiero pensar así y saber que va a ocurrir tarde o temprano más que buscar excusas. No me gustan las excusas”, dijo la siete veces ganadora en Melbourne.

Por su parte, Pliskova dijo que “estoy logrando varias remontadas, pero quizás desde un set o un ‘break’ abajo, nada como esto. Creo que es la mejor remontada de mi vida”.

La checa se encontrará ahora en semifinales con la japonesa Naomi Osaka, que logró controlar su voluble temperamento y un gran número de errores no forzados para superar por 6-4 y 6-1 a la ucraniana Elina Svitolina.

“Ya he jugado contra ella (Pliskova) un par de veces. Es una rival muy difícil. Apenas puedo leer su saque, es muy difícil”, afirmó Osaka, que cerró el partido en una hora y 12 minutos para convertirse en la primera japonesa que llega a semifinales en Melbourne Park desde Kimiko Date en 1994. “Veo que tampoco comete muchos errores no forzados, lo cual es muy peligroso”.

Editado en español por Carlos Serrano