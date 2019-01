TENIS-Osaka gana a Pliskova y se medirá a Kvitova en final de Australia

Naomi Osaka celebra tras el triunfo en semifinales ante Karolina Pliskova por el Abierto de Australia, en Melbourne Park, Melbourne, Australia. 24 de enero de 2019.

MELBOURNE (Reuters) - La campeona del Abierto de Estados Unidos, Naomi Osaka, logró contrarrestar el jueves la resistencia de la checa Karolina Pliskova y se clasificó por vez primera para la final del Abierto de Australia con un triunfo por 6-2, 4-6 y 6-4.

La tenista japonesa, que se enfrentará en la final a la bicampeona en Wimbledon Petra Kvitova, confirmó su reputación como una de las mejores pegadoras del circuito femenino y repartió tiros ganadores a voluntad, tanto con la derecha como con el revés, bajo el techo del Rod Laver Arena, que estuvo cerrado por el extremo calor.

Osaka desplegó una gran actuación con 56 tiros ganadores, flexionando a veces la rodilla para generar una gran potencia a sus golpes, contra los que poco pudo hacer la exnúmero uno mundial Pliskova.

La checa solo puedo anotar 20, la mitad de los cuales fueron en el segundo set, cuando logró igualar la contienda a pesar de la lluvia de tiros ganadores de su rival.

Osaka deberá superar ahora a otra checa para ganar en Melbourne Park, ya que en la final le espera Kvitova, que derrotó a la estadounidense Danielle Collins por 7-6 y 6-0 en la primera semifinal de la jornada.

Dos años después de perderse el torneo mientras se recuperaba de un ataque con cuchillo en su casa, Kvitova se clasificó para su primera final de Grand Slam desde su victoria en Wimbledon en 2014.

“Para ser honestos, aún no me creo que esté en la final”, dijo Kvitova a los medios. “También es raro, porque ni siquiera sabía si podría volver a jugar al tenis otra vez. No había mucha gente que creyera que podía hacerlo de nuevo, salir a la cancha y volver a jugar al tenis a este nivel”.

La checa no ha perdido un set en Melbourne Park y llega a la final con una racha de 11 victorias seguidas, jugando con la confianza y la libertad que le llevaron a conquistar dos veces Wimbledon.

Editado en español por Carlos Serrano