Nadal dice que no está preocupado por el récord de Grand Slams de Federer

El tenista español Rafael Nadal golpea la pelota en su partido contra el boliviano Hugo Dellien en la primera ronda del Abierto de Australia en Melbourne Park, Melbourne, Australia. 21 enero 2020 REUTERS/Hannah Mckay

MELBOURNE, 21 ene (Reuters) - A Rafael Nadal le encantaría agregar más trofeos a su colección al final del Abierto de Australia, pero el martes dijo que superar el récord de 20 torneos de Grand Slam de Roger Federer probablemente no le haría más feliz en el largo plazo.

El tenista español es el primer cabeza de serie de la competencia y suma 19 títulos de Grand Slam, uno menos que el suizo. El martes abrió su participación en el Melbourne Park venciendo sin problemas al boliviano Hugo Dellien por 6-2, 6-3 y 6-0 en el Rod Laver Arena.

A los 33 años, el actual campeón de Roland Garros y del Abierto de Estados Unidos está en su mejor momento de juego. Si no logra ganar en Melbourne, tendrá una sólida base para hacerlo en París, donde ha ganado 12 de las últimas 15 ediciones.

No obstante, aseguró que solo está concentrado en la práctica del miércoles antes de su próximo partido, que le enfrentará al argentino Federico Delbonis, que derrotó por 6-3, 6-4 y 7-6(3) al portugués João Sousa.

“Lo que tiene que preocuparme es alcanzar mi nivel más alto”, dijo Nadal a los periodistas. “Si puedo jugar a mi mejor nivel, normalmente puedo generar buenas oportunidades. De lo contrario, es imposible”, agregó.

“Así que no me importa si son 20 o 15 o 16 (títulos de Grand Slam). Solo me importa intentar seguir adelante, seguir disfrutando de mi carrera tenística”, agregó.

“No es que tenga que llegar a 20. Si llego a 20, fantástico. Si llego a 21, mejor. Si son 19, súper feliz por todas las cosas que hice en mi carrera tenística, ¿no?”, señaló.

“No pienso en el futuro (....), por ejemplo, en si voy a ser más feliz dentro de 10 años si consigo 21 Grand Slams que si tengo 19”, dijo.

Editado en español por Benjamín Mejías