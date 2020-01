Derrota en primera ronda en Abierto de Australia genera dudas sobre el futuro de Sharapova

La tenista rusa Maria Sharapova en una jugada frente a la croata Donna Vekic en el Abierto de Australia. Melbourne Park, Melbourne, Australia - 21 de enero de 2020 . REUTERS/Hannah Mckay

MELBOURNE, 21 ene (Reuters) - La tenista rusa Maria Sharapova vivió el martes su eliminación más temprana del Abierto de Australia en una década al caer en primera ronda, y dijo que no está segura de si su persistente lesión de hombro le iba a permitir volver a Melbourne en 2021.

La ex número uno del mundo, de 32 años, cayó por 6-3 y 6-4 ante Donna Vekic. Este fue su segundo partido competitivo desde el Abierto de Estados Unidos en septiembre, donde también perdió en el debut, aquella vez ante Serena Williams.

La ganadora de cinco torneos del Grand Slam se mostró triste en la rueda de prensa posterior al partido al ser consultada por sus lesiones.

“No soy la única con problemas”, dijo Sharapova. “Salí a la cancha, y con todo lo difícil que fue, pude terminar el partido (...) Pero obviamente eso no era lo que quería”.

Cuando se le preguntó directamente si esta visita a Melbourne podría ser la última como profesional, Sharapova dijo que no había garantías de cara al futuro.

“No sé. No sé”, sostuvo. “Tuve la suerte de estar aquí y le agradezco (los organizadores, quienes le dieron una invitación) por permitirme ser parte de este evento (...) No sé lo que va a pasar en 12 meses”.

Pese a la desalentadora derrota, Sharapova dijo que todavía está motivada para recuperar su forma física y jugar más torneos que los ocho en los que compitió en 2019.

“Me gustaría”, dijo. “Pero no lo sé (...) no tengo una bola de cristal para decirte si puedo o si lo haré, pero me encantaría, sí”.

Reporte de Nick Mulvenney. Editado en español por Javier Leira