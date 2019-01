Tsitsipas, la nueva estrella de YouTube, espera dar un nuevo golpe ante Nadal en semifinales

El griego Stefanos Tsitsipas reacciona tras ganar el partido de cuartos de final del Abierto de Australia contra Roberto Bautista en Melbourne Park, Melbourne, Australia. 22 de enero de 2019. REUTERS/Adnan Abidi

(Reuters) - El canal de Stefanos Tsitsipas en YouTube está experimentando una explosión en la cantidad de suscriptores tras su llegada a las semifinales del Abierto de Australia, y el joven griego espera agregar nuevos seguidores tras su partido del jueves ante el español Rafael Nadal, número dos del mundo.

Tsitsipas, quien ofrece información sobre su carrera y sus viajes en el canal, ha visto aumentar su base de suscriptores a casi 50.000 tras su victoria en cuartos de final sobre el español Roberto Bautista Agut.

“Comencé (haciendo videos) el año pasado, inspirado por otras personas. Cuando estoy desesperado, cuando me siento mal, hago estos videos, en realidad me siento mejor”, dijo Tsitsipas, quien sorprendió al derrotar al campeón defensor Roger Federer en la cuarta ronda en Melbourne.

“Me hace darme cuenta de que el tenis no es lo más importante en la vida, que todos tenemos otros talentos que no conocemos. Me hace sentir más relajado”, agregó.

Reporte de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira