Djokovic derrota Thiem no quinto set e conquista seu 17º Grand Slam

MELBOURNE, Austrália (Reuters) - O sérvio Novak Djokovic venceu neste domingo uma dura batalha contra o austríaco Dominic Thiem e conquistou o Aberto da Austrália, chegando ao seu 17º título de Grand Slam. A vitória veio em 3 sets a 2, com parciais de 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 e 6-4. Ele venceu o torneio pela oitava vez e vai retomar o posto de número 1 do mundo.

Enquanto o espanhol Rafael Nadal domina Roland Garros, com 12 títulos, Djokovic é o nome a ser batido na Rod Laver Arena, pois nunca perdeu uma final em Melbourne Park. Mas, neste domingo, essa invencibilidade por pouco não caiu.

Pela primeira vez em oito finais, Djokovic foi obrigado a virar o jogo depois de estar perdendo após três sets jogados. Mas, como de costume, o sérvio conseguiu.

Ele quebrou o serviço do austríaco no terceiro game do set final e depois segurou os ataques do oponente ao seu saque. “Essa definitivamente é minha quadra favorita, meu estádio favorito no mundo e sou um abençoado por ganhar esse troféu novamente”, disse Djokovic após receber a Norman Brookes Challenge Cup do campeão do torneio em 2005, o russo Marat Safin.

Quatro meses depois de Nadal ter vencido o russo Daniil Medvedev na final do Aberto dos EUA, o sérvio conquistou seu 17º Grand Slam para manter a hegemonia dos três maiores nomes do tênis mundial. Djokovic, Nadal e Roger Federer venceram os últimos 13 Grand Slams sucessivamente, sequência iniciada pelo título do suíço, na Austrália, em 2017.

Thiem, que já foi visto como uma das revelações que encerraria o domínio dos três, sofreu a terceira derrota em finais de torneios de Grand Slam, as duas anteriores nas mais recentes finais de Roland Garros, contra Rafael Nadal.

“É surreal o que você está fazendo nesses últimos anos. Você e os outros dois levaram o tênis profissional para um outro nível”, disse o tenista de 26 anos. “Sinto-me um pouco frustrado, mas espero que possa ter minha revanche em breve.”

(Por Sudipto Ganguly)