Los aficionados apoyan más a Federer y Nadal que a mí, pero no significa que me odien: Djokovic

El tenista serbio Novak Djokovic saluda al suizo Roger Federer tras vencerle en la semifinal del Abierto de Australia en Melbourne Park, Melbourne, Australia. 30 enero 2020. REUTERS/Issei Kato

BELGRADO, 18 feb (Reuters) - Novak Djokovic dijo el martes que no se siente contrariado porque el público apoya más a Roger Federer o Rafael Nadal en los torneos importantes del circuito ATP.

Especialistas en tenis a menudo han sugerido que Djokovic se enfurece por el abrumador apoyo que dan los aficionados a Federer y Nadal cuando se enfrentan al serbio, pero el tenista de 32 años nacido en Belgrado no se mostró de acuerdo.

“He leído muchas cosas que insinúan que no me gusta (esta situación), pero realmente no tengo esa impresión”, dijo Djokovic en una conferencia de prensa en su academia de tenis en la capital serbia. “Incluso si eso fuera cierto, ¿por qué querría echar gasolina al fuego?

“No quiero despertar emociones negativas. No tengo sentimientos negativos por las personas que no me apoyan. Pero dicho esto, no estoy orgulloso de algunas de mis reacciones en la cancha (...) nunca es mi intención generar energía negativa”, añadió el número uno del mundo.

No obstante, Djokovic admitió que había lugares donde es apoyado menos que en otros.

“Es un hecho que la mayoría de los aficionados respaldan más a Federer y Nadal que a mí, pero eso se debe a lo que representan en el tenis mundial”, sostuvo. “No significa que los aficionados me odien”.

