Ex tenista argentino Puerta confiesa argumentos falsos en defensa tras sanción por dopaje en 2005

BUENOS AIRES, 3 ago (Reuters) - El ex tenista argentino Mariano Puerta, quien llegó a estar entre los 10 mejores del mundo, reveló que mintió en su declaración ante los tribunales tras haber dado positivo de una sustancia prohibida por segunda ocasión en su carrera, en la final del torneo de Roland Garros de 2005 frente a Rafael Nadal.

“La explicación que usamos como estrategia fue mentira”, dijo Puerta en una entrevista publicada el lunes por el diario La Nación. “Pero no saqué ventaja deportiva. No quiero que me vean más como un tramposo”, añadió el ex tenista radicado en Estados Unidos.

Puerta indicó que en su defensa ante los tribunales deportivos, incitado por sus abogados, dijo que consumió por error agua con una medicación de su pareja, minutos antes de enfrentar a Nadal en la final que perdió por 6-7 (6-8), 6-3, 6-1 y 7-5.

El argentino, con un caso anterior de dopaje positivo en 2003, recibió una sanción por reincidente de ocho años de la Federación Internacional de Tenis (ITF), aunque luego apeló al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que la redujo a dos años.

“Cuando tenés un warning por doping, en la reincidencia te dan de ocho a 99 años (...) Estaba mi carrera en juego. No me reprocho eso”, confesó el argentino, a la vez que dijo desconocer el contenido de las vitaminas que le proporcionaba su preparador físico.

Puerta, de 41 años, ganó tres torneos ATP en su carrera y, aunque regresó de su segunda sanción por doping, se retiró poco después.

“Siento que mi carrera tenística terminó el día que abrí el sobre (que informaba del segundo dopaje). Ahí se terminó. Me noqueó. Algo dentro de mí se fue, me ausenté, nunca más volví a entrar en la cancha como lo hacía normalmente. Hasta que me retiré, volví a entrar en la cancha vacío”, agregó.

“A los tenistas de hoy les diría que no hagan nada que los pongan en una situación como la mía. El precio que podés pagar por equivocarte es muy alto. No tiene sentido. Fui irresponsable”, cerró Puerta.